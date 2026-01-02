Labubu'dan sonra Monchhichi. Çilli yüzlü bebekler neden seviliyor?

Labubu bebeklerin sosyal medeyayı sarması ve koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi görmesinin çılgınlığı dünyayı kasıp kavurmuştu. Labubu isimli,bu bebekler, "şeytani ama sevimli bir canavar; sivri kulaklara, yaramazca bir gülümsemeye ve oldukça keskin dişlere sahip" olarak tanımlanıyor. Peluş formda olan bu oyuncaklar çantalara takılarak aksesuar ya da süs olarak da kullanılabiliyor.

Asya'dan başlayan bu peluş oyuncak çılgınlığına yeni bir boyut olarak Monchhichi bebekler popülerleşiyor. Monchhichi bebekler 1974 yılında üretilmeye başlandı.

Çilli yüzlü, başparmağını emen sevimli peluş oyuncak 1980'lerde neredeyse satışları durmuştu. Labubu bebeklerinin başarısıyla tekrar satış oranlarında yükselişe geçen Monchhichi bebekler, dünya çapında popüler olmaya başladı.