Labubu'dan sonra Monchhichi. Çilli yüzlü bebekler neden seviliyor?
02.01.2026 11:03
Son Güncelleme: 02.01.2026 11:09
NTV - Haber Merkezi
Labubu bebeklerinin sosyal medyayı sarmasının ardından Japon yapımı Monchhichi bebek Asya'dan yeniden popülerlik kazanıyor. Türkiye'de 1200 lira civarında satılıyor.
LABUBU SONRASI SATIŞI ARTTI
Labubu bebeklerin sosyal medeyayı sarması ve koleksiyonerler tarafından yoğun ilgi görmesinin çılgınlığı dünyayı kasıp kavurmuştu. Labubu isimli,bu bebekler, "şeytani ama sevimli bir canavar; sivri kulaklara, yaramazca bir gülümsemeye ve oldukça keskin dişlere sahip" olarak tanımlanıyor. Peluş formda olan bu oyuncaklar çantalara takılarak aksesuar ya da süs olarak da kullanılabiliyor.
Asya'dan başlayan bu peluş oyuncak çılgınlığına yeni bir boyut olarak Monchhichi bebekler popülerleşiyor. Monchhichi bebekler 1974 yılında üretilmeye başlandı.
Çilli yüzlü, başparmağını emen sevimli peluş oyuncak 1980'lerde neredeyse satışları durmuştu. Labubu bebeklerinin başarısıyla tekrar satış oranlarında yükselişe geçen Monchhichi bebekler, dünya çapında popüler olmaya başladı.
MODA AKSESUARI OLARAK DA KULLANILIYOR
Bebeği sadece çocuk oyuncağı olarak değil, yetişkinler için de bir moda aksesuarı olarak konumlandırma stratejisi, 2025 yılında Güney Kore'de pop-up mağazalar aracılığıyla ve bir K-pop yıldızının sosyal medyada Monchhichi'yi tanıtmasıyla başarıya ulaştı.
Monchhichi bebekler Türkiye'de ortalama 1200 liradan satışa sunuluyor.
LABUBU BEBEKLER NEDEN BU KADAR POPÜLER OLMUŞTU?
Labubu bebekleri 2019’dan beri piyasada olmasına rağmen, 2024 yılında Lisa’nın çantasını bir Labubu ile süslemesinin ardından yepyeni bir viral popülarite kazandı.
O zamandan beri bu sevimli yaratıkların ünü giderek arttı ve en çok aranan bebeklerden birini bulmak oldukça zor hale geldi.
Sevimliliklerinin yanı sıra, Labubu’lar aynı zamanda koleksiyonluk eşyalar olarak da öne çıkıyor. Bazı bebekler diğerlerinden daha kolay bulunabilirken, en popüler Labubu türlerinden biri, içeriği açılana kadar hangi bebeğin içinde olduğunu bilmediğiniz sürpriz (blind box) kutularda satılıyor.