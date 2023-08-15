Lan Tayfunu Japonya'yı vurdu

30 bini aşkın hane elektriksiz kaldı Kansai Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Osaka eyaletinde 13 bin 320, Kyoto eyaletinde 4 bin, Hyogo eyaletinde 970, Wakayama eyaletinde 7 bin 950, Nara eyaletinde 4 bin 300 ve Shiga eyaletinde 360 olmak üzere toplam 30 bin 900 hanede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.