Lan Tayfunu Japonya'yı vurdu
Japonya'da Lan Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle 20 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde ülkenin en büyük yarımadası olan Kii Yarımadası'na ulaşan Lan Tayfunu, Hyogo, Osaka, Kyoto ve Wakayama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden oldu.
Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle Hyogo eyaletinde 7, Osaka eyaletinde 5, Kyoto eyaletinde 3, Wakayama eyaletinde 3 ve Shiga eyaletinde 2 kişi olmak üzere toplam 20 kişinin yaralandığını açıkladı.