La Palma'da yanardağ nedeniyle evlerini kaybeden halk psikolojik yıkım yaşıyor

Fuentes, asla yaşayacaklarını düşünmedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek "Çok zor, çok üzücü bir durum. İnsanların yüzlerindeki üzüntüyü, çaresizliği açıklayacak söz yok. Çok ama çok zor bir durum. Evlerinden uzakta olan ya da evlerini kaybeden çok kişi var. Volkanın ne zaman söneceği, günler mi yoksa haftalar mı alacağı belli değil." diye konuştu.