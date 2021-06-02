Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı

Dev bir saat, pazartesi gecesi 12:01'e geri sayarken, kalabalıklar Las Vegas şehir merkezinin bir yıldan fazla bir süredir ilk kez canlı müzik eşiliğinde maske veya sosyal mesafe gerekmeden tamamen yeniden açılmasını alkışladı. Bir sunucu, çoğunluğu maskesiz olan kalabalığa hoparlörden "Bu, Las Vegas tarihinde oldukça önemli bir gece" dedi.