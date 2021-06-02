Las Vegas maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak yeniden açıldı

ntv.com.tr - AFP 02.06.2021 - 13:29
Dev bir saat, pazartesi gecesi 12:01'e geri sayarken, kalabalıklar Las Vegas şehir merkezinin bir yıldan fazla bir süredir ilk kez canlı müzik eşiliğinde maske veya sosyal mesafe gerekmeden tamamen yeniden açılmasını alkışladı. Bir sunucu, çoğunluğu maskesiz olan kalabalığa hoparlörden "Bu, Las Vegas tarihinde oldukça önemli bir gece" dedi.
Bununla birlikte, Las Vegas'taki işletmelerin artık hiçbir Covid-19 kısıtlaması olmaksızın tam kapasite ile açık olmasına izin verildi. Aşılar, kentteki yeni tip Covid-19 enfeksiyonlarını azalttı ve pazartesi gecesi yapılan açılış kutlamasından sonra, şehirdeki kumarhaneler, müşterilerin slot makinelerinde ve diğer kumar istasyonlarında ayrılmasını sağlayan pleksiglas ayırıcıları kaldırmaya başladı.
Las Vegas nüfusunun yüzde 55’i şimdiye kadar tamamen aşılandıı ve durum gelir büyük ölçüde turizme bağlı olan şehirde ekonomik toparlanmayı hızlandırdı.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, Las Vegas'taki işsizlik oranı Nisan 2020'de ülkedeki en kötü oranlardan biri olan yüzde 34'e yükseldi. Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Dairesi Başkanı Steve Hill, "Las Vegas'ta muhtemelen pandemide ABD’deki herhangi bir şehirden daha fazla zorlandı” dedi.
Venetian Resort’un CEO’su George Markantonis ise pandemi nedeniyle otel zincirinin 7 komgre salonunu sattığını ifade etti, ancak kentteki yüksek aşılama oranının işlerinin düzelmesini sağladığını söyledi.
Markantonis, Bu yılın sonuna kadar pandemi öncesine benzer bir rezervasyon oranımız var. Otellerimiz artık hafta sonları yüzde 80, diğer günlerde yüzde 50 doluluğa sahip” dedi.
Diğer taraftan gelecek hafta, LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority) pandemi başladığından bu yana ülkenin ilk büyük ticaret fuarına ev sahipliği yapacak. Söz konusu furarın kente 1 milyar dolarlık bir ekonomik katkı yapması bekleniyor.