Latin Amerika kaynıyor
Virüs Güney Amerika'da da yayılıyor. Peru'da karantina tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle sokak sanatçıları gözaltına alındı. Bolivya'daysa karantinanın uzatılmasına karşı çıkan göstericiler polisle çatıştı. Kolombiya'daysa yüzlerce mahkum virüse yakalandı.
NTV Haber
13.05.2020 - 14:36
| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 14:37
Peru'da Minnie Mouse, Super Mario ve palyaçolar gözaltına alındı.
Sokak sanatçıları virüse karşı uygulanan karantina tedbirlerini ihlal ettikleri için karakola götürüldü.
Vaka sayısının 72 bin'i geçtiği ülkede virüsün en çok yayıldığı yerlerden biriyse pazarlar.
Başkent lima'nın güneyindeki bir pazarda çalışan bin 500 kişinin testi pozitif çıktı.
Pazaryeri kapatıldı ve dezenfekte işlemleri başlatıldı.
Yetkililer tüm pazarlarda çalışanlara test yapmaya başladı.
2 binden fazla kişinin virüsten öldüğü ülkede hapishanelerde yeterince önlem alınmadığı için eleştiriler var.
Lima'da kadın mahkumlar "yardım edin" yazılı pankart açarak virüse karşı tedbirlerin artırılmasını istedi.
Yaklaşık 3 bin vakanın olduğu bolivya'dansa bu görüntüler kameralara yansıdı
Karantinanın uzatılması kararına tepki gösteren protestocularla polis arasında çatışma çıktı.
Polis taş atan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.
Komşu ülke Şili'deyse vaka sayısı 31 bin'i aştı. ölü sayısı 350'ye yaklaştı.
Şili, yaygın test uygulaması ve aldığı erken tedbirler nedeniyle Latin Amerika ülkeleri arasında virüsle en iyi mücadele edenler arasında görülüyor.
Kolombiya'daysa virüsün en çok yayıldığı yerler arasında hapishaneler var.
Leticia kentindeki bir hapishanede mahkumların yarısının testi pozitif çıktı, 89 mahkum virüse yakalandı.
Villavicencio kentindeki bir hapishanedeyse 854 kişi de corona virüs tespit edildi.
Yetkililer, hapishaneler için özel önlemler alınacağını duyurdu.