Latin Amerika kaynıyor

Peru'da Minnie Mouse, Super Mario ve palyaçolar gözaltına alındı.

Sokak sanatçıları virüse karşı uygulanan karantina tedbirlerini ihlal ettikleri için karakola götürüldü.

Vaka sayısının 72 bin'i geçtiği ülkede virüsün en çok yayıldığı yerlerden biriyse pazarlar.

Başkent lima'nın güneyindeki bir pazarda çalışan bin 500 kişinin testi pozitif çıktı.

Pazaryeri kapatıldı ve dezenfekte işlemleri başlatıldı.

Yetkililer tüm pazarlarda çalışanlara test yapmaya başladı.

2 binden fazla kişinin virüsten öldüğü ülkede hapishanelerde yeterince önlem alınmadığı için eleştiriler var.

Yaklaşık 3 bin vakanın olduğu bolivya'dansa bu görüntüler kameralara yansıdı