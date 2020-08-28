Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'yi vuran en güçlü kasırgalardan biri olan Laura, Louisiana eyaletinde 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Anadolu Ajansı 28.08.2020 - 06:11 | Son Güncelleme : 28.08.2020 - 06:27

Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 1

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'ya vuran Laura kasırgası, eyalette can ve mal kayıplarına yol açtı.

Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 2

Louisiana Valisi John Bel Edwards, eyalette kasırga nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 3

Edwards, ölenler arasında Leesville kentinde evininin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşında bir kız çocuğun da olduğunu aktardı. 

Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 4

ARKANSAS VE TENNESSEE EYALETLERİNDE HORTUMA NEDEN OLABİLİR

Laura kasırgası, güç kaybedip tropik fırtınaya dönüşmesine rağmen kıyı kesimlerden içeri doğru ilerlemeye devam ediyor. 

Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 5

Geçtiği yerlerde büyük hasara, su seviyelerinin artmasına ve sele neden olan kasırga, Louisiana ve Texas eyaletlerinde 700 bin kişiyi elektriksiz bıraktı. 

Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 6

ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise Laura kasırgasının, "Arkansas ve Tennessee eyaletlerinde hortuma neden olabileceği" uyarısında bulundu. 

Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 7
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 8
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 9
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 10
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 11
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 12
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 13
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 14
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 15
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 16
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 17
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 18
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 19
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 20
Laura kasırgası ABD'de 4 kişinin ölümüne neden oldu - 21

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