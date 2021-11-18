Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı

İspanya'nın La Palma Adasındaki yanardağ kabusu iki aydır sürüyor.. Felakette ilk can kaybı yaşandı. Bir kişi külleri temizlemek için çıktığı çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.

Haberler - NTV 18.11.2021 - 06:36

Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 1

'nın La Palma adasındaki yanardağın faaliyete geçmesinin üzerinden iki ay geçti. Şiddetli patlamalar ve lav akışı azaldı ancak halen sürüyor.

Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 2

İLK CAN KAYBI

Volkan felaketinden ilk can kaybı haberi de geldi. 
72 yaşındaki bir kişi evinin çatısındaki külleri temizlediği sırada metrelerce yükseklikten düştü. Olay yerinde hayatını kaybetti.

Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 3

Yanardağ şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı küle döndürdü. 111 bina da kısmi zarar gördü.

Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 4

Yanardağ günde 12 ila 15 bin ton arasında kükürt dioksit yayıyor. Bu durum bölgede hava kirliliğine neden oluyor. Kirlilikteki artış nedeniyle okullara da bir günlüğüne ara verildi.

Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 5

Volkandan çıkan lavlar ise bölgede bin 42 hektarlık alana yayıldı. Yaklaşık 77 kilometrelik yol tamamen lavlarla kaplandı.

Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 6

Üç noktadan denize dökülen lavlar ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.

Uzmanlar, 19 Eylül'den bu yana aktif olan volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 7
Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 8
Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 9
Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 10
Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 11
Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 12
Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 13
Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 14
Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 15
Lav kabusu iki aydır sürüyor: Felakette ilk can kaybı - 16

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