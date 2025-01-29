Lay's ürünleri toplatılıyor: ''Ölümcül sonuçlar doğurabilir'' çağrısı

New York Post'ta yer alan habere göre FDA, 16 Aralık'ta yayımladığı bildiride, "Süt alerjisi veya şiddetli hassasiyeti olan bireyler, geri çağrılan ürünü tükettiklerinde ciddi veya yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyon riskiyle karşı karşıya kalabilir" şeklinde uyarıda bulunmuştu. Bu hafta yapılan açıklamada ise geri çağırma işlemi, en yüksek risk kategorisi olan "Sınıf 1" olarak tanımlandı. Bu durum, ürünün tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açabileceği anlamına geliyor.

Geri çağrılma işlemi, özellikle Washington ve Oregon eyaletlerinde satışa sunulan ürünleri etkiliyor. Toplatma süreci, Aralık ayında bir müşterinin şirketi sorundan haberdar etmesiyle başlatılmıştı.

Süt, FDA'nın belirlediği sekiz "büyük gıda alerjeni" arasında yer almakta olup hassas kişilerde kurdeşen, kramplar, baş dönmesi, ses tellerinin şişmesi hatta bilinç kaybı gibi tehlikeli alerjik reaksiyonlara neden olabilir.