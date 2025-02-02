Lekeli gri tulumların anlattıkları: Taciz ve işkencenin kanıtları

"EN ACIMASIZ İŞKENCELERE MARUZ KALDIK"

Mahkumlar Derneği’nin, serbest bırakılan mahkumlara ve ailelerine karşı, izlenen çeşitli yöntemlerle “organize terör” uyguladığını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Bunların en önemlileri, serbest bırakılan mahkumların maruz kaldığı şiddetli dayak ve herhangi bir karşılama partisi düzenlenmesi veya ailenin herhangi bir karşılama belirtisi göstermesi halinde öldürme noktasına varan tehditlerdir” denildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerden biri, şunları anlattı: “Geçtiğimiz 15 ay boyunca en acımasız işkencelere maruz kaldık... İsrailliler bize insanlık dışı muamelelerde bulundu. Hayvanlara bizden daha iyi davranıyorlardı.”