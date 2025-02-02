Lekeli gri tulumların anlattıkları: Taciz ve işkencenin kanıtları
Filistin Esirler Cemiyeti, dün serbest bırakılan son grup Filistinli esirin, işkence ve açlık belirtileri gösterdiğini açıkladı. Lekeli gri hapishane tulumları giyen mahkumlar, işkenceye, dayağa ve sistematik açlığa maruz bırakıldı. El Cezire'ye konuşan kaynaklar, bir Filistinli'nin hapishanedeyken anestezi uygulanmadan ameliyat edildiğini bildirdi. İşte Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadıkları...
Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak şimdiye kadar 183 Filistinli, İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı. Lekeli gri hapishane tulumları giyen mahkumlar, yıllarca süren tutukluluğun izlerini taşıyordu.
Otobüsten Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne kadar kısa bir yürüyüş yapan mahkumların birçoğu yorgun ve halsiz görünüyordu.