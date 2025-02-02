Lekeli gri tulumların anlattıkları: Taciz ve işkencenin kanıtları

Filistin Esirler Cemiyeti, dün serbest bırakılan son grup Filistinli esirin, işkence ve açlık belirtileri gösterdiğini açıkladı. Lekeli gri hapishane tulumları giyen mahkumlar, işkenceye, dayağa ve sistematik açlığa maruz bırakıldı. El Cezire'ye konuşan kaynaklar, bir Filistinli'nin hapishanedeyken anestezi uygulanmadan ameliyat edildiğini bildirdi. İşte Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadıkları...

Lekeli gri tulumların anlattıkları: Taciz ve işkencenin kanıtları - 1

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak şimdiye kadar 183 Filistinli, İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı. Lekeli gri hapishane tulumları giyen mahkumlar, yıllarca süren tutukluluğun izlerini taşıyordu.

Otobüsten Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne kadar kısa bir yürüyüş yapan mahkumların birçoğu yorgun ve halsiz görünüyordu.

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Lekeli gri tulumların anlattıkları: Taciz ve işkencenin kanıtları - 2

UYUZA YAKALANDILAR

Esirler Cemiyeti, bu durumla ilgili şunları anlattı:

“Ne zaman mahkumlar serbest bırakılsa, mahkumların vücutlarının kendilerine karşı işlenen suçların düzeyini yansıttığını görüyoruz. 7 Ekim'den sonra benzeri görülmemiş düzeyde işkence, açlık suçları, sistematik tıbbi suçlar ve bir kısmının uyuz hastalığına yakalanmasının yanı sıra, mahkumların serbest bırakılmadan önce maruz kaldıkları, birçok ifadeye göre günlerce devam eden ve bazı vakalarda kaburga kırıklarına yol açan şiddetli dayak da buna dahildir.”

Lekeli gri tulumların anlattıkları: Taciz ve işkencenin kanıtları - 3

"EN ACIMASIZ İŞKENCELERE MARUZ KALDIK"

Mahkumlar Derneği’nin, serbest bırakılan mahkumlara ve ailelerine karşı, izlenen çeşitli yöntemlerle “organize terör” uyguladığını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Bunların en önemlileri, serbest bırakılan mahkumların maruz kaldığı şiddetli dayak ve herhangi bir karşılama partisi düzenlenmesi veya ailenin herhangi bir karşılama belirtisi göstermesi halinde öldürme noktasına varan tehditlerdir” denildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerden biri, şunları anlattı: “Geçtiğimiz 15 ay boyunca en acımasız işkencelere maruz kaldık... İsrailliler bize insanlık dışı muamelelerde bulundu. Hayvanlara bizden daha iyi davranıyorlardı.”

Lekeli gri tulumların anlattıkları: Taciz ve işkencenin kanıtları - 4

ÜZERLERİNDEKİ BANT 

El Cezire’ye konuşan Kızılhaç personeli, İsrail Cezaevi Servisi'nin, dün Ketziot Cezaevi'nden salıverilen mahkumlara yönelik muamelesinden duydukları öfkeyi dile getirdi.

Anlattıklarına göre, Filistinli tutuklular elleri başlarının üzerinde kelepçeli olarak serbest bırakıldılar ve üzerlerinde bir bant vardı. Bu bantta, “Sonsuzluğun halkı unutmaz” yazıyordu.

Hamas, Filistinli tutukluların maruz kaldığı taciz ve işkencenin İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları “çirkinliği” doğruladığını söyledi.

Lekeli gri tulumların anlattıkları: Taciz ve işkencenin kanıtları - 5

"DİRENİŞİMİZİN DEĞERLERİNİ KANITLIYOR"

Hamas yaptığı açıklamada, silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana kuşatma altındaki bölgede 47 binden fazla insanın ölümüne neden olan aralıksız bombardıman ve saldırıları da dâhil olmak üzere Gazze'deki koşullara rağmen İsrailli esirlere gerekli sağlık hizmetlerini sağlamaktan geri kalmadığını belirti.

Filistinli grup, “Düşman esirlerin fiziksel ve psikolojik durumlarının iyi olması, direnişimizin değerlerini ve esirlere yönelik ahlaki bağlılığını kanıtlarken, suçlu işgal hapishanelerdeki esirlere karşı en iğrenç ihlalleri gerçekleştiriyor” dedi.

Lekeli gri tulumların anlattıkları: Taciz ve işkencenin kanıtları - 6

ANESTEZİ YAPMADAN AMELİYAT EDİLDİ

El Cezire’ye konuşan kaynaklar, hapishanedeyken anestezi uygulanmadan ameliyat edilen Hüssam Şahin adlı bir Filistinlinin hastaneye sevk edileceğini söyledi.

Ateşkes anlaşmasının şartlarına göre Hamas'ın Gazze'de tuttuğu 33 esir, ateşkesin ilk altı haftası içinde, çoğu İsrail'de müebbet hapis cezasına çarptırılmış yüzlerce Filistinli karşılığında serbest bırakılacak.

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