Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu

Vinci, soyuyla ilgili herhangi bir belge veya belge olup olmadığı sorulduğunda, 'Hayır, ailemde bu konu hiç ele alınmadı. Ancak, bu yıl tarihçiler Alessandro Vezzosi ve Agnese Sabato tarafından benimle temasa geçildi ve derin araştırmalardan sonra soyumun kesin olduğunu kanıtlandı. Leonardo eşsiz bir dahi ve onun genetik mirasının çok küçük bir parçasını paylaşmak benim için bir onur” dedi.