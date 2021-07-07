Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu

Bilim insanları, tarihi kayıtları ve genetik verileri inceleyerek ünlü İtalyan ressam ve mucit Leonardo da Vinci'nin soyağacını, 690 yıl ve 21 kuşak boyunca izlemeyi başardı. Da Vinci’nin günümüzde yaşayan 14 erkek torun ortaya çıkarıldı. Bu kişiler arasında, ofis çalışanları, çiftçiler , bir döşemeci ve bir sanatçı yer alıyor. Uzmanlar, erkek torunlarında yer alan Y kromozomun nesiller boyunca bozulmayacağını belirterek, torunlar aracılığıyla, da Vinci'nin dehasının günümüzde anlaşılabileceğini ve eserlerinin doğrulanabileceğini söyledi.

ntv.com.tr 07.07.2021 - 16:29

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 1

10 YIL BOYUNCA ÇALIŞTILAR

Rönesans dönemi İtalyan sanatçı ve mücit  Leonardo da Vinci'nin soy ağacı, 690 yıl ve 21 kuşak boyunca izlendi: 14 yaşayan erkek torun ortaya çıkarıldı. Tarihçiler Alessandro Vezzosi ve Agnese Sabato, da Vinci ailesinin soyunu bir araya getirmek için on yıl boyunca tarihi kayıtları inceledi. 

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 2
Soyağacı Michele (1331'de doğdu) ile başladı ve büyük-büyük-büyük-torunu Leonardo'nun (doğum 1452) doğduğu da dahil olmak üzere 5 aile kolu günümüze kadar incelendi. İkili, çalışmanın da Vinci ailesi etrafındaki önceki soyağacı çalışmalarında yapılan hataları düzelttiğini ve Leonardo'nun DNA'sı ile ilgili gelecekteki çalışmalara rehberlik sağlayacağını açıkladı.
Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 3

14 TORUN ORTAYA ÇIKARILDI

Bununla Leonardo Da Vinci’nin 14 yaşayan torunu arasında çocuklar, çiftçiler, ofis çalışanları, bir döşemeci, porselen satıcısı ve bir sanatçı yer alıyor.

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 4

Araştırmacılara göre, Leonardo'nun kendisi hiç çocuğu olmasa da 22 üvey erkek kardeşi vardı. Ekip, Leonardo'nun babası Piero ve üvey kardeşlerinden Domenico'nun soyağacının beş dalını takip etti. Uzmanlar, ailenin 15. neslinin altında da Vinci soy ağacını oluşturan 225'den fazla farklı birey hakkında veri topladı.

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 5

DA VİNCİ'NİN YAŞAYAN TORUNU: BÜYÜK BİR GURU VE ONUR KAYNAĞI

Diğer taraftan, hayattaki torunların hiçbiri Leonardo'nun geldiği Toskana kasabası Vinci'de yaşamıyor, ancak Montelupo Fiorentino'dan Lastra a Signa ve Versilia'ya kadar çeşitli Toskana belediyelerinde ikamet ediyor.

Aile şimdi Vinci olarak biliniyor. Soyadındaki 'da'yı bırakan 85 yaşındaki Paulo Vinci, haberi bir sürpriz ve 'büyük bir gurur kaynağı' olarak nitelendirdi.

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 6

Vinci, soyuyla ilgili herhangi bir belge veya belge olup olmadığı sorulduğunda, 'Hayır, ailemde bu konu hiç ele alınmadı. Ancak, bu yıl tarihçiler Alessandro Vezzosi ve Agnese Sabato tarafından benimle temasa geçildi ve derin araştırmalardan sonra soyumun  kesin olduğunu kanıtlandı. Leonardo eşsiz bir dahi ve onun genetik mirasının çok küçük bir parçasını paylaşmak benim için bir onur” dedi.

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 7

77 yaşındaki Bruno Vinci ise durumun kendisini çok onurlandırdığını söyledi. Ailesinin şeceresine ışık tutan araştırmacılara teşekkür etti.

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 8

"SADELİ VE GÜZELLİK TUTKUSUNU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Da Vinci gibi bir sanatçı olan 62 yaşındaki Geovanni Vinci ise haberi aldığında şaşırdığını belirterek, "Aklımın bir köşesinde bu umut olsa bile, 'evet' yanıtını verebileceğimi hiç düşünmemiştim. Torunlarıma aktarmayı çalışacağım şey, kesinlikle zenginlik ve maddi malları miras almadığımız, ancak Leonardo'nun sahip olduğuna inandığım sadelik, dinginlik ve güzellik tutkusunu devam ettirdiğimiz” dedi.

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 9

Öte yandan Profesör Vezzosi, çalışmanın boşlukları doldurduğunu ve Leonardo'nun ailesine yapılan önceki soy araştırmalarındaki hataları düzelttiğini söyledi. Çalışma, ikilinin ilk kez 2016 yılında piyasaya sürülen ve da Vinci ailesinin tek bir dalından iki doğrudan yaşayan erkek torun ve sayısız dolaylı yaşayan akrabayı ortaya çıkaran daha önceki çalışmalarını genişletiyor. 

Leonardo DaVinci’nin, dolaylı torunlarından biri ise ünlü İtalyan film yönetmeni Franco Zeffirelli'ydi. Zeffirelli, 2019 yılında 96 yaşında öldü.

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 10

DA VİNCİ'NİN DNA'SI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Diğer taraftan çalışma, Dr Vezzosi ve Sabato'nun uluslararası Leonardo da Vinci DNA Projesi ile birlikte yürütülüyor. Bu program, da Vinci'nin DNA'sını yeniden yapılandırmayı amaçlıyor. Böylelikle, dahinin  DNA'dan onun dehasının, fiziksel gücünün, erken yaşlanmasının, solaklığının ve olağanüstü vizyonunun da dahil olduğu çeşitli genetik bileşenleri üzerinde araştırmalar başlayabilecek.

Leonardo Da Vinci’nin soyağacının 700 yılı ortaya çıkarıldı: Günümüzde yaşayan 14 torunu bulundu - 11

ESERLERİN DA VİNCİ TARAFINDAN YAPILIP YAPILAMADIĞI DAHA KOLAY ANLAŞILACAK

Erkek torunları tarafından aktarılan Y kromozomu, 25 kuşak boyunca neredeyse değişmeden kalabildiğinden, bu genetik verileri da Vinci ailesinin modern erkeklerinde incelemek, Leonardo'nun kendi Y kromozomunu doğrulamaya yardımcı olabilir.

Buna ek olarak, araştırmacılar, biyolojik verilerin karşılaştırılmasının, da Vinci tarafından yapıldığı varsayılan sanat eserlerinin ve malzemelerin gerçekliğini doğrulamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Araştırmanın tüm bulguları Human Evolution dergisinde yayınlandı.

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