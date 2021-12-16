Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 11:02
Formula 1’de geçtiğimiz günlerde sezonun son yarışında ikinci olarak sezonu Hollandalı pilot Max Verstappen'in ardından ikinci sırada tamamlayan İngiliz pilot Lewis Hamilton, resmen şövalyelik nişanını aldı.
Geçtiğimiz yılın sonunda Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alan yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Hamilton’a nişanını Galler Prensi Charles verdi.
Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle, Prens Charles tarafından resmen şövalye ilan edilen Hamilton, resmen ‘Sir’ ünvanı kazanmış oldu.
Ödül törenine annesiyle katılan Lewis Hamilton Birleşik Krallık’ta, Sir Jack Brabham (1978) ve Sir Jackie Stewart'ın (2001) ardından Şövalyelik Unvanı alan üçüncü F1 dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.
Hamilton, 2008'deki ilk dünya şampiyonluğunun ardından Kraliçe 2.Elizabeth tarafından bir MBE (Britanya İmparatorluk Nişanı) ile ödüllendirilmişti.
O tarihten itibaren altı şampiyonluk daha kazanarak, tüm zamanların en çok şampiyon olan iki isminden birisi olan Hamilton, geçtiğimiz Pazar günü koşulan Abu Dhabi Grand Prix’sinde Max Verstappen'e karşı son turda kaybettiği şampiyonluğun ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış oldu.
Sir Hamilton, Perşembe günü Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) sezon sonu ödül törenine katılacak ve burada F1 sezonu ikinciliği kupasını alacak.