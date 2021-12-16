Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı

Formula 1'de sezonu Max Verstappen'in ardından ikinci sırada tamamlayan İngiliz pilot Lewis Hamilton, resmen şövalyelik ünvanını aldı. Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan ‘Sir Lewis Hamilton’a nişanını Galler Prensi Charles verdi.

Haberler - ntv.com.tr 16.12.2021 - 11:02

Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı - 1

’de geçtiğimiz günlerde sezonun son yarışında ikinci olarak sezonu Hollandalı pilot Max Verstappen'in ardından ikinci sırada tamamlayan İngiliz pilot Lewis Hamilton, resmen şövalyelik nişanını aldı.

Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı - 2

Geçtiğimiz yılın sonunda Yeni Yıl Onur Listesi'nde yer alan yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Hamilton’a nişanını Galler Prensi Charles verdi.

Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı - 3

Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle, Prens Charles tarafından resmen şövalye ilan edilen Hamilton, resmen ‘Sir’ ünvanı kazanmış oldu.

Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı - 4

Ödül törenine annesiyle katılan Lewis Hamilton Birleşik Krallık’ta, Sir Jack Brabham (1978) ve Sir Jackie Stewart'ın (2001) ardından Şövalyelik Unvanı alan üçüncü F1 dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı - 5

Hamilton, 2008'deki ilk dünya şampiyonluğunun ardından Kraliçe 2.Elizabeth tarafından bir MBE (Britanya İmparatorluk Nişanı) ile ödüllendirilmişti.

Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı - 6

O tarihten itibaren altı şampiyonluk daha kazanarak, tüm zamanların en çok şampiyon olan iki isminden birisi olan Hamilton, geçtiğimiz Pazar günü koşulan Abu Dhabi Grand Prix’sinde Max Verstappen'e karşı son turda kaybettiği şampiyonluğun ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış oldu.

Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı - 7

Sir Hamilton, Perşembe günü Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) sezon sonu ödül törenine katılacak ve burada F1 sezonu ikinciliği kupasını alacak.

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