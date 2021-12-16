Lewis Hamilton resmen ‘Sir’ ünvanını aldı

O tarihten itibaren altı şampiyonluk daha kazanarak, tüm zamanların en çok şampiyon olan iki isminden birisi olan Hamilton, geçtiğimiz Pazar günü koşulan Abu Dhabi Grand Prix’sinde Max Verstappen'e karşı son turda kaybettiği şampiyonluğun ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış oldu.