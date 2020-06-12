Libya'da 8 toplu mezar bulundu

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, ülkedeki bir olayı duyurdu. Misyondan yapılan açıklamaya göre Libya'da son günlerde en az sekiz toplu mezar keşfedildi. BM toplu mezarların Trablus yakınlarındaki Tarhuna kasabasında bulunduğunu duyurdu. BM, toplu mezarlarda bulunanların kimler tarafından öldürüldüğünün henüz kesinleşmediğini belirtti.

Ayrıca sekiz toplu mezarda bulunan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için yapılan çalışmaların halen devam ettiği bildirildi.



Sarrac hükümetinin İçişleri Bakanlığı kimlik çalışmaları için bir komite oluşturdu. Komite kimlikleri tespit edip, cenazelerin yakınlarına ulaştırılmasını sağlayacak. Ayrıca söz konusu toplu mezarların sorumlulularını da tespit etmek için çalışmalar yapacak.