Libya'da Hafter'den ateşkese "roketli" saldırı

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus limanına roket saldırısı düzenledi. Üç kişinin öldüğü saldırı üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Cenevre'de yürütülen kalıcı ateşkes görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

NTV Haber 19.02.2020 - 11:59





Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan general Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus limanına saldırı düzenledi. Saldırı, Cenevre'de kalıcı ateşkes için görüşmelerin sürdüğü sırada gerçekleşti.

Hafter'e bağlı güçler, silah deposunun hedef alındığını ileri sürdü. Devlete ait petrol şirketi NOC, roketlerden birinin LPG yüklü tankerin birkaç metre uzağına düştüğünü duyurdu. Saldırıda üç sivil yaşamını yitirdi.

Şirket saldırının ardından tüm yakıt tankerlerinin limandan acilen çıkarıldığını açıkladı.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'in roket saldırısı üzerine Cenevre'deki ateşkes görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

BM tarafından tanınan hükümet, saldırgana kararlı bir yanıt verilmediği sürece masada olmayacak. Hükümetten yapılan açıklamada, başkentin ve diğer kentlerin güvenliğini garanti altına alan kalıcı bir ateşkes olmadan görüşmelerin bir anlam ifade etmediği belirtildi.

Cenevre'de kalacı barış için Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelerin ikinci turu yapılıyordu.

BM Libya Özel Temsilcisi Hasan Salame, tarafların aynı odada bir araya gelmeyi hala reddettiğini açıkladı. Aşiret liderlerinin, petrol blokajını kaldırmak için öne sürdüğü koşulların kendisine ulaştığını söyledi. Ancak bu taleplerin çok geniş olduğunu ve gelecek hafta yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Trablus limanına saldırı, ABD Büyükelçisi Richard Norland'ın Hafter'i ziyaret ettiği sırada gerçekleşti.

2012'deki Amerikan elçisinin öldürüldüğü Bingazi saldırısından bu yana ilk kez bir ABD'li diplomat ülkenin doğusuna geçti.

Libya'da ateşkes 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakatla sağlanmıştı, ancak defalarca ihlal edildi.

Cenevre'deki kalıcı ateşkes görüşmelerine ise ateşkesin ardından yapılan Berlin Konferansı'nda karar verildi.