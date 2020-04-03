Libya'da ilk corona virüs ölümü (Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu geçti)

ntv.com.tr 03.04.2020 - 08:42
Libya'da corona virüs sebebiyle ilk ölüm vakasının gerçekleştiği bildirildi. Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi yaptığı açıklamada, vefat eden 85 yaşında bir kadına yapılan testin pozitif çıktığı duyuruldu.
Resmi verilere göre, ilk ölüm vakasının yaşandığı ülkede 11 corona virüs vakası bulunuyor.
En çok vaka görülen ülke 235 bin 747 ile ABD olurken onu 115 bin 242 vakayla İtalya, 110 bin 238 vakayla İspanya ve 84 bin 264 vakayla Almanya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 589 vaka kayda geçti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 51 bin 356 kişi hayatını kaybetti.
Fransa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 136 artışla 59 bin 105'e ulaştığını açıkladı.
Covid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 6 bin 399'a çıktığını aktaran Salomon, tedavi olarak hastalığı atlatan kişi sayısının 12 bin 428'e yükseldiğini kaydetti. Salomon, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 471 artarak 4 bin 503'e ulaştığını belirterek, yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 884 olduğunu dile getirdi.
Yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin 5 binden 9 bine çıkarıldığı bilgisini paylaşan Salomon, hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 439 kişinin başka hastanelere taşındığını bildirdi. Son 24 saatteki rakamlarda vaka ve ölüm sayısında düne göre düşüş yaşandı.
Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Covid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği kaydedildi.
Almanya'da Covid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olurken onu ülkede en fazla Türk'ün de yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) takip etti.
Bavyera'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 298, KRV'de 216 oldu.
Öte yandan, İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 760 kişi artarak 13 bin 915'e çıktı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut Covid-19 vaka sayısının 83 bin 49’a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 115 bin 242'ye yükseldiğini bildirdi.
Suudi Arabistan corona virüs önlemleri kapsamında Müslümanlar için kutsal şehir olan Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Riyad yönetimi kent sakinlerinin acil ihtiyaçlarını sabah altı ile öğlen üç arasında karşılayabileceklerini söyledi.
İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.
Ülkede vaka sayısı da 8 bin 102 artarak 110 bin 238 oldu.
İran Meclisi Kültür ve Halkla İlişkiler Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Laricani'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, Laricani'nin karantinaya alınarak tedavisine başlandığı ifade edildi.
ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 47 artarak 5 bin 137'ye yükseldi.
Böylece corona salgınında ilk defa bir günde aynı ülkede binden fazla ölüm yaşandı.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 80 artışla 216 bin 722'ye, ölü sayısı da bin 47 artarak 5 bin 137'ye çıktı.