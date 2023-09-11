Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, kentte şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını açıkladı. Ülkenin doğusu felaket bölgesi ilan edilirken, Libya, uluslararası yardım çağrısı yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini duyurdu.
Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.
Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp.
Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hammad, kentteki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.