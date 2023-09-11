Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp

Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, kentte şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını açıkladı. Ülkenin doğusu felaket bölgesi ilan edilirken, Libya, uluslararası yardım çağrısı yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini duyurdu.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 1

Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.

Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp.

Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Hammad, kentteki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.

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Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 2

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 3

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 4

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 5

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 6

ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI

Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen kentlerden Derne sakinlerini kurtarmak için uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 7

Derne Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derne'de çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 8

"Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var." diyen Emdur, "Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor." ifadelerini kullandı.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 9

Birleşmiş Milletler (BM) Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ülkenin doğu bölgelerini etkisi altına alan Daniel fırtınasının yıkıcı etkilerinden derin üzüntü duyduğunu" ifade ederek, Libya'nın doğusundaki yerel otoritelerin ve ortaklarının desteklenmesi adına hazırlık yapılması için acil müdahale ekibini görevlendirdiğini belirtti.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 10

Gagnon, fırtına ve şiddetli selin can kaybına yol açtığını; onlarca şehir ve köyde ağır hasara neden olduğunu belirtti. BM yetkilisi, tüm yerel, ulusal ve uluslararası ortaklara, bu zor dönemde zarar görenlere acil insani yardım sağlama çağrısında bulundu.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 11

Derne Belediyesi, gün içerisinde yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle iki köprünün çöktüğünü duyurmuştu.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 12

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, köprülerin çökmesi, sel suyunun daha güçlü akmasına, yapılar dahil olmak üzere yol üzerindeki her şeyi önüne katıp götürmesine, çok sayıda kişinin boğulmasına yol açmıştı.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 13

TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ VE İNSANİ YARDIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Libya'nın Beyda, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerindeki yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 14

AFAD'ın, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin gönderilmesini planladığı bildirilen açıklamada, "Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 15

TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Türkiye, Libya halkının yanındadır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır. Yaraların en kısa zamanda sarılmasını ümit ediyorum."

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 16

BAE, KATAR VE CEZAYİR, LİBYA'YA KURTARMA EKİPLERİ VE YARDIM GÖNDERİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Cezayir, Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla ülkeye kurtarma ekipleri ve yardım göndereceklerini duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, selde hayatını kaybedenler için Libya devletine, hükümetine ve halkına başsağlığı diledi, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 17

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de Libya’nın doğusunda yağışların tetiklediği sellerden etkilenen bölgelere acil yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Al Sani'nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’ye sellerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdiği aktarıldı.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 18

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da “Cezayir, Libya hükümetine ve halkına en içten taziyelerini sunar ve bu afetin etkileriyle mücadelede dayanışma içinde olduğunu vurgular.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cezayir’in Libya halkına yardım eli uzatmak ve ona destek olmak için yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.

Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 19
Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 20
Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 21
Libya'da sel felaketi: 2 binden fazla ölü, 7 bin kayıp - 22
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