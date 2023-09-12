Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp

Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığının destek için 6 bin polis görevlendirdiğini vurgulayan Hammude, selden etkilenen bölgelere su boşaltım ekipmanları, jeneratörler ve 45 şişme botu kapsayan 40 kamyonluk yardım gönderildiğini kaydetti.



Hammude, hükümetin bazı okulları barınak olarak tahsis ettiğini ve çeşitli kurumlar aracılığıyla dağıtılmak üzere acil gıda ihtiyacı için 1 milyon dinar (yaklaşık 207 bin dolar) ayırdığını vurguladı.



Doğu bölgesine yönelik yardımlara değinen Hammude, acil durum komitesinin koordinasyonunda 53 kamyon, buldozerler ve sondaj makinelerinin de bulunduğu 10 ağır iş makinesinin Derne kentine doğru yola çıktığını duyurdu.