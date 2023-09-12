Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. Libya'nın doğusundaki hükümetin temsilcileri Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi. İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, kentte şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını açıkladı. Ülkenin doğusu felaket bölgesi ilan edilirken, Libya, uluslararası yardım çağrısı yaptı. AFAD ise selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini duyurdu.
Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.
Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp.
Libya'nın doğusundaki hükümetin Sağlık Bakanı, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi.
Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad ise, kentteki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.