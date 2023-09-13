Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 bini aştı, binlerce kişi ise hala kayıp. Kızılhaç da ülkedeki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu. Uluslararası yardım kuruluşları bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderdi. Peki, Libya'daki "Daniel" fırtınasında en büyük kayıp neden Derne'de yaşandı? İşte Libya'daki sel felaketinin ayrıntıları...

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 1

Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.

Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp.

Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.

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Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 2

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 3

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle önceki gün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 4

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilisi, "Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6 bine yükseldi, binlerce kişi hala kayıp" açıklamasını yaptı.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 5

"SON 40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ"

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti. Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 6

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki sel felaketi nedeniyle sahada destek olmak için acil müdahale ekiplerinin harekete geçirildiğini bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Libya'daki ölümcül selden derin endişe duyduğunu belirten Griffiths, "Acil müdahale ekiplerimiz sahada yardım etmek için harekete geçirildi." ifadesini kullandı.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 7

TÜRKİYE'DEN LİBYA'YA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ VE İNSANİ YARDIM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile  Milli Savunma Bakanlığı (MSB), selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini gönderdi. 

MSB'den yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Libya'ya arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait üçüncü uçak da AFAD ekiplerini Libya'ya ulaştırmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından hareket etti." bilgisi paylaşıldı.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 8

"DANİEL" FIRTINASINDA EN BÜYÜK KAYIP NEDEN DERNE'DE YAŞANDI?

Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse gibi şehirlerde 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde Derne kenti en çok hasara ve en çok can kaybına maruz kaldı.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 9

Libya'nın doğusunda, Akdeniz kıyısında yer alan, kuzeyde Akdeniz ve güneyde Yeşil Dağ tepeleriyle çevrelenen ve ortasından vadi geçen Derne, sel sularının etkisiyle büyük bir felakete uğradı.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 10

Derne'yi ikiye bölen vadi, "Daniel" fırtınasının neden olduğu yağmur sularıyla doldu ve su seviyesi eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yükselerek vadideki suyu tutan en önemli iki baraj üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu ve sel suları barajların çökmesine neden oldu.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 11

"İKİ BARAJ ÇÖKTÜ. BU, TAM BİR FELAKETTİ"

Libyalı tarihçi Ferac Davud ed-Dernavi, Derne'nin yarısının vadinin alt tarafında kalması nedeniyle kentteki maddi zararın ve ölümlerin çok olduğunu belirtti.

Derne'nin, kentin güneyinden gelen tüm yağmur sularının döküldüğü bir noktada olduğunu ifade eden Dernavi, "Daniel fırtınasının etkili olmasının ardından kentte yağmur sularını tutan iki baraj çöktü. Bu, tam bir felaketti." dedi.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 12

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Derne vadisinin şehrin simgesel yapılarından olduğunu ancak daha önce de benzer afetlere neden olması sebebiyle bölge sakinleri için sürekli bir tehlike oluşturduğunu aktaran Dernavi, 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında da büyük bir sel yaşandığını ancak savaş nedeniyle yaşanan ölümlerin o zamanlar çok gündem olmadığını kaydetti.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 13

Dernavi, 1959 yılında yaşananları anlatarak, "Vadideki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle büyük bir sel meydana geldi. Yüzlerce kişi yaralanırken ve hayatını kaybederken, bölgedeki birçok ev yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Bölgede 1968 ve 1969 yıllarında da sellerin meydana geldiğini belirten Dernavi, "Ancak, kayıtlarda o döneme yönelik bir kayba rastlanmıyor." şeklinde konuştu.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 14

BARAJLAR DA FELAKETLERİ ENGELLEYEMEDİ

Dernavi, Libya'da yerel yetkililerin vadiden kaynaklı doğal afet tehlikesini engellemeye çalışarak barajlar inşa ettiğine ancak felaketlerin yine de sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dün çöken barajlar, yani El-Bilad ve Bumansur barajları 1986 yılında inşa edilmiş. O dönemde baraj sularının kanalizasyondan sızması sonrasında yine sel felaketi meydana gelmiş ve insanlar zarar görmüş."

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 15

Bölgedeki sel felaketlerinin yakın zamanda da sürdüğünün altını çizen Dernavi, "Yerel yetkililerin 2011 yılında şiddetli yağışlar nedeniyle biriken suyu boşaltmak için baraj kapaklarını açmasının ardından vadiyi sel suları bastı ve şehir neredeyse tamamen sular altında kaldı." diye konuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, ülkenin doğusunda şehir ve köyleri bağlayan çok sayıda yol ve köprünün çöktüğünü bildirmişti.

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 16
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 17
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 18
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 19
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 20
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 21
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 22
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 23
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 24
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 25
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var - 26
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