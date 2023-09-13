Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var
Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, sadece Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 bini aştı, binlerce kişi ise hala kayıp. Kızılhaç da ülkedeki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu. Uluslararası yardım kuruluşları bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri gönderdi. Peki, Libya'daki "Daniel" fırtınasında en büyük kayıp neden Derne'de yaşandı? İşte Libya'daki sel felaketinin ayrıntıları...
Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.
Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp.
Ülkenin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısı 6 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.