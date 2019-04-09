Libya'da Ulusal Mutabakat birlikleri Trablus'ta ilerliyor

1 UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" (Öfke Volkanı) operasyonuna ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus ve diğer kentlere doğudan gerçekleştirdiği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

2 UMH birliklerinin Trablus'un güneyindeki Yermuk ve doğusundaki Es-Sevarih askeri üslerinde denetimi sağladığı aktarılan açıklamada, UMH birliklerinin şu anda "darbecilerin kalıntıları" şeklinde nitelendirilen Hafter güçlerini takip ettiği ifade edildi.

3 Açıklamada ayrıca operasyon sırasında Hafter birliklerinden 23 kişinin esir alındığı kaydedildi.

4 Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

5 Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

6 MİTİGA ULUSLARARASI HAVALİMANI'NDA SEFERLER YENİDEN BAŞLADI Libya'nin başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda seferlerin yeniden başladığı bildirildi.



Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Havalimanı İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, uçuşların yeniden başladığını, seferlerin ikinci bir uyarıya kadar devam edeceğini belirtti.

7 Öte yandan darbeci General Halife Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırıyı doğruladı.



Mismari, Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, Mitiga'nın askeri bir üs olduğunu söyleyerek, kendilerini hedef alan operasyonda kullanılan iki uçağın havalimanına yönelik saldırıda tahrip edildiğini belirtti.

8 Sivil uçakların hedef alınmadığını iddia eden Mismari, detay vermeksizin güneyde önemli bir bölgeye kadar ilerlediklerini söyledi.



Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) 2014 yılında Trablus Havalimanı'nın kullanım dışı kalmasının ardından, Mitiga Askeri Üssü'nü uluslararası havalimanı olarak kullanmaya başlamıştı.

9 Hafter güçlerine ait savaş uçakları, bugün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının ardından havalimanındaki yolcuların tahliye edildiği ve seferlerin askıya alındığı açıklanmıştı.

10 Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, söz konusu saldırıyı kınamış, UMH de General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, havalimanına düzenlediği saldırıyı "savaş suçu" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirmişti.

11 UMH 'ABD'NİN HAFTER'E DUR' ÇAĞRISINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, General Halife Hafter'e yönelik "Trablus'a karşı askeri operasyonlarını durdurma" çağrısından duyulan memnuniyet ifade edildi.

12 Konsey ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile G7 üyeleri ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada Dışişleri Bakanlarının "Libya krizine barışçıl çözümü vurgulamaları, operasyonun kınanması ve kabul edilmez olduğuna" ilişkin açıklamalarının memnuniyet verici bulunduğunu kaydetti.

13 "ÜLKEYİ YIKICI BİR SAVAŞIN İÇİNE ATMAK İSTİYORLAR" Açıklamada, şahsi kaprislerle yönetime musallat olmaya hizmet eden saldırının, özellikle BM'nin yürüttüğü siyasi çalışmayı baltalamak, istikrarı yerle bir etmek ve ülkeyi yıkıcı bir savaşın içine atmak gibi hedeflerinin olduğu ifade edildi.

14 Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatan General Halife Hafter'in askeri güçleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

15 Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, çatışmalarda, 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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