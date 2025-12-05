Liderlerin Asya çıkarması dikkat çeken görüntülere sahne oldu
05.12.2025 12:28
AFP, Reuters
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron dünya siyaseti için önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler ilgi çekici görüntülere sahne oldu.
LİDERLERİN KÜLTÜR GEZİSİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin devlet başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Çin'in Chengdu kentinde ağırlanan Emmanuel Macron'un renkli görüntüler verdi. Macron bir gün önce Xi Jinping ile Ukrayna ve ticaret konusunda yaptığı zorlu görüşmelerin ardından rahat tavırlarıyla şehri gezmesi dikkat çekti.
Liderler ve eşleri Çin'in merkezindeki Sichuan eyaletinin dağlık manzarasına karşı kurulmuş, yüzyıllardır Dünya Mirası Alanı olan Dujiangyan Barajı'nı gezdi. Macron güvenlik görevlileri eşliğinde göl kenarında sabah koşusu yapmıştı. Macron'a barajdaki antik sulama sistemi hakkında bilgi verildi. Fransa Cumhurbaşkanı, resmi protokole ek olarak yapılan bu haraketten etkilendiğini söyledi.
ÇİN'DEN FRANSA'YA PANDA SÖZÜ
Macron'un eşi Brigitte Macron , Çin'in “panda diplomasisi” kapsamında 2012 yılında Fransa'ya ödünç verilen 17 yaşındaki iki pandanın yeni döndüğü Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Merkezi'ni ziyaret edecek.
Çin iade edilen pandalar için yeni Fransa'ya 2 adet dev panda gönderme sözü verdi.
ZİYARETTE VERİLEN MESAJLAR
Bu ziyarette iki ülke için de önemli mesajlar verildi. Macron Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve Fransa ile Avrupa arasındaki ticaret dengesizliğini düzeltmek için çaba göstermesi çağrısında bulundu.
Macron, bu ziyaretin, uluslararası gerginliklerin arttığı ve ticaret dengesizliklerinin Çin lehine genişlediği bir dönemde karşılıklı güvenin ve "birlikte hareket etme" isteğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
PUTİN'E KIRMIZI HALI DETAYI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Hindistan'a ziyaret gerçekleştiriyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Putin'in görüşmesinde savunma ve ticaret ilişkileri ön plana çıktı. Putin için Yeni Delhi'deki başkanlık sarayına kırmızı halı serilmesi detayı dikkat çekti. Yeni Delhi'deki başkanlık sarayında kırmızı halıda, onur kıtası eşliğinde ve 21 pare top atışı eşliğinde karşılandı.
SAVUNMA VE ENERJİ SATIŞLARI
Gündemde büyük bütçeli savunma satışları ve ortak üretim girişimleri, enerji alımları ve daha geniş ekonomik angajmanlar yer alıyor. Putin, Ukrayna savaşından bu yana Hindistan'a ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.
Liderler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasındaki jeopolitik durumu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin yol açtığı küresel ticaret aksaklıklarını ele alması bekleniyor.