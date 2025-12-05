Liderlerin Asya çıkarması dikkat çeken görüntülere sahne oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çin devlet başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Çin'in Chengdu kentinde ağırlanan Emmanuel Macron'un renkli görüntüler verdi. Macron bir gün önce Xi Jinping ile Ukrayna ve ticaret konusunda yaptığı zorlu görüşmelerin ardından rahat tavırlarıyla şehri gezmesi dikkat çekti.

Liderler ve eşleri Çin'in merkezindeki Sichuan eyaletinin dağlık manzarasına karşı kurulmuş, yüzyıllardır Dünya Mirası Alanı olan Dujiangyan Barajı'nı gezdi. Macron güvenlik görevlileri eşliğinde göl kenarında sabah koşusu yapmıştı. Macron'a barajdaki antik sulama sistemi hakkında bilgi verildi. Fransa Cumhurbaşkanı, resmi protokole ek olarak yapılan bu haraketten etkilendiğini söyledi.