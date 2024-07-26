"Listeria Bakterisi" alarmı! Binlerce kilo et toplatılıyor, 2 can kaybı var

Bakteri, soğuk ortamlarda da gelişebilir, bu nedenle buzdolabında saklanan yiyeceklerde bile bulunabilir. Bu, gıda güvenliğine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini gösterir. Listeriyozun semptomları arasında ateş, kas ağrıları, baş ağrısı ve mide bulantısı yer alabilir. Daha şiddetli vakalarda ise menenjit gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.