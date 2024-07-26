"Listeria Bakterisi" alarmı! Binlerce kilo et toplatılıyor, 2 can kaybı var
ABD Gıda Güvenliği ve Denetim dairesi (FSIS), bugün listeria bakterisi bulaşmış olduğu belirtilen binlerce kilo şarküteri et ürününün piyasadan toplatılmaya başlandığını duyurdu.
FSIS’in bugünkü duyurusunda hastalığa yol açan patojenik bakteri türü Listeria monocytogenes bulaştığı için et şarküteri ürünlerinin piyasadan toplatılmaya başlandığını açıklayarak “Sorun, FSIS'e Maryland Sağlık Kurumu tarafından toplanan bir numunenin L. monocytogenes için pozitif çıktığı bildirildiğinde tespit edildi” denildi.