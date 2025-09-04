Lizbon’da tarihi füniküler faciası: 15 ölü, 18 yaralı

Portekiz'in başkenti Lizbon’un simgelerinden Gloria füniküleri raydan çıkarak faciaya yol açtı. Yetkililer, 140 yıllık fünikülerin kablolarının kopması sonucu raydan çıktığını duyurdu.

Lizbon’da tarihi füniküler faciası: 15 ölü, 18 yaralı - 1

140 YILLIK FÜNİKÜLER RAYDAN ÇIKTI

Portekiz’in başkenti Lizbon’da şehrin en önemli turistik simgelerinden biri olan 140 yıllık Gloria füniküleri raydan çıkarak faciaya yol açtı.

Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi hastaneye kaldırıldı, bunlardan beşinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, çarşamba günü akşam saat 18.05 sularında Avenida da Liberdade yakınında meydana geldi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz netleşmedi.

DÜNYA HABERLERİ

Lizbon’da tarihi füniküler faciası: 15 ölü, 18 yaralı - 2

FREN SİSTEMİ ŞÜPHESİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, kazaya ilişkin ilk bulgular, fünikülerin fren sisteminin çalışmaması sonucu hızla yokuş aşağı inerek bir binaya çarptığını ortaya koydu.

Görgü tanıkları vagonun “tam hızla, kontrolsüz” şekilde ilerlediğini anlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ikonik sarı vagonun devrildiği ve neredeyse tamamen parçalandığı görülüyor.

Lizbon’da tarihi füniküler faciası: 15 ölü, 18 yaralı - 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Toplu taşıma şirketi Carris ise fünikülerin düzenli bakım ve kontrollerden geçtiğini açıklasa da, hem ulusal ulaştırma güvenliği otoriteleri hem de polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Lizbon’da tarihi füniküler faciası: 15 ölü, 18 yaralı - 4

"ŞEHRİMİZ İÇİN TRAJİK BİR AN"

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, hastaneyi ziyaret ederek kazayı “şehrimiz için trajik bir an” diye niteledi.

Portekiz hükümeti ulusal yas ilan ederken, Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dayanışma mesajları gönderdi.

Lizbon’da tarihi füniküler faciası: 15 ölü, 18 yaralı - 5

GLORIA FÜNİKÜLERİ

1885’te hizmete giren Gloria füniküleri, Lizbon’un dik yokuşlarını aşmak için kullanılan en ünlü ulaşım araçlarından biri.

Yaklaşık 275 metrelik hattı üç dakikada tamamlayan araç, hem yerli halkın hem de turistlerin yoğun ilgisini çekiyordu.

DAHA FAZLA GÖSTER