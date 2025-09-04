Lizbon’da tarihi füniküler faciası: 15 ölü, 18 yaralı
Portekiz'in başkenti Lizbon’un simgelerinden Gloria füniküleri raydan çıkarak faciaya yol açtı. Yetkililer, 140 yıllık fünikülerin kablolarının kopması sonucu raydan çıktığını duyurdu.
140 YILLIK FÜNİKÜLER RAYDAN ÇIKTI
Portekiz’in başkenti Lizbon’da şehrin en önemli turistik simgelerinden biri olan 140 yıllık Gloria füniküleri raydan çıkarak faciaya yol açtı.
Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi hastaneye kaldırıldı, bunlardan beşinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, çarşamba günü akşam saat 18.05 sularında Avenida da Liberdade yakınında meydana geldi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz netleşmedi.