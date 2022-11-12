"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da şehrin en renkli geleneksel kültürel etkinliklerinden "London Mayor's Show" geçit töreni düzenlendi.

"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 1

Tarihi 13. yüzyılın başlarına dayanan ve Londra belediye başkanının, kraliyete bağlılık yemini etmek için başkentin sokaklarından Westminster'a olan yürüyüşünü temsil eden tören, her yıl birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor.

"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 2

Bu yıl Mansion House’dan başlayan törende, faytonlar, askeri bandolar, dizayn model araçlar ve birbirinden renkli kostümler giyen farklı meslek grupları yer aldı.

"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 3

Sabahın erken saatlerinden bu yana geçit töreninin yapılacağı güzergahta bekleyen halk, bir yandan etkinliği izledi, bir yandan da geçit törenine katılanları selamladı.

"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 4

LONDON MAYOR'S SHOW'UN TARİHİ

Kral John'un 1215'te halkın kendi belediye başkanını seçmesini sağlayan kraliyet fermanına eklediği bir madde, her yıl yeni seçilen belediye başkanının Westminster'e yürüyerek kral veya kraliçeye sadakat yemini etmesini içeriyordu.

"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 5

Söz konusu fermanın ardından şehrin yeni seçilen belediye başkanı, salgınlara, yangınlara ve sayısız onca savaşa rağmen, bu yürüyüşü gerçekleştirdi ve İngiltere'nin kral ve kraliçesine bağlılık sözü verdi.

"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 6

Belediye başkanının bu yolculuğu, o dönemin en ünlü gösterilerinden biri oldu ve yüzyıllar boyunca o kadar görkemli ve popüler hale geldi ki; etkinlik 16. yüzyılda her yerde "Lord Mayor's Show" olarak anılmaya başladı.

"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 7

Yürüyüşün rotası ve tarihi yıllar içinde değişse de etkinlik halen her yıl renkli gösterilere sahne olmaya devam ediyor.

"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 8
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 9
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 10
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 11
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 12
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 13
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 14
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 15
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 16
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 17
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 18
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 19
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 20
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 21
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 22
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 23
"London Mayor's Show" geçit töreni renkli gösterilere sahne oldu - 24

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