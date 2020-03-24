Londra metrosunda corona virüse davet çıkartan görüntüler

İngiltere'de corona virüs salgını yayılmaya devam ederken dünyanın en kalabalık ulaşım sistemlerinden biri olan Londra metrosundan korkutan görüntüler geliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vagonların aşırı dolu olduğu görülüyor.

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ntv.com.tr 24.03.2020 - 11:47

Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.

Avrupa'da salgına yakalanan ülkelerden biri de İngiltere. Ülkede şu anda tespit edilen corona virüsü vakası 6 bin 500'ün üzerine çıktı. Corona salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 300'ün aştı.

Ülkede yapılan seyahat etmeyin çağrısına rağmen Londra metrosunda virüse davet çıkaran görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro vagonlarının aşırı dolu olduğu görülüyor.

Londra metrosu seyahatleri azaltmak için 40'tan fazla durağı kapatacağını ve sefer sayılarını duyurmuştu. Bu kararın diğer hatlarda ve duraklarda yoğunluğa sebep olduğu görülüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson başkent Londra'daki Covid-19 salgınının ülkenin diğer bölgelerine göre çok daha hızlı olduğunu söyledi.

Aralık 2019'da Çin'de başlayan corona virüs salgını 192 ülke ve bölgeye yayıldı. 380 binden fazla insana bulaşan virüs şimdiye kadar 16 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden oldu.