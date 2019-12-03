Londra’da Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi açıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Törende konuşan Maşaliyan, Ermeni medeniyetinin bir parçası olan ve binlerce yıllık aşınmaya dayanan Akdamar Kilisesi’nin fotoğraflarının daha önce İstanbul’da ve New York’ta sergilenmesi sırasında da hazır bulunduğunu belirterek, “O zaman bu serginin çok daha fazla sayıda insana ulaşması gerektiğini düşünmüştüm. Dileğimiz gerçek oldu ve bugün Londra’da da sergi açıldı.” diye konuştu.