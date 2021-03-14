Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti

İngiltere'de bir polis memurunun öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalede bulundu.

Anadolu Ajansı 14.03.2021 - 01:16

Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 1
Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard, son görüldüğü yer olan Londra'nın Clapton Junction bölgesindeki bir parkta anıldı.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 2
Polis, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını gerekçe göstererek, anma törenine katılanlardan dağılmalarını istedi.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 3
Konuşmaları engellemeye çalışan polise, büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişi tepki gösterdi.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 4
Törene katılanlar, polisin müdahalesini "Utanın" ve "Kendi adamınızı gözaltına alın" sloganlarıyla protesto etti.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 5
Polisin güç kullanmaya başlaması üzerine ise arbede yaşandı. Yumruklaşmaların görüldüğü olaylar sırasında 4 kadın gözaltına alındı.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 6

OLAY

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 7
Londra yakınındaki Kent'te, 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının, Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 8
Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 9
Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 10
Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşları veya ailelerine gönderdiklerini, canlı konumlarını paylaştıklarını yazmıştı.
Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti - 11
Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne dikkati çekerek, hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.

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