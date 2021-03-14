Londra'da bir polisin öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen törene polis müdahale etti

İngiltere'de bir polis memurunun öldürdüğü Sarah Everard için düzenlenen anma törenine polis müdahalede bulundu.

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Anadolu Ajansı 14.03.2021 - 01:16

Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard, son görüldüğü yer olan Londra'nın Clapton Junction bölgesindeki bir parkta anıldı.

Polis, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını gerekçe göstererek, anma törenine katılanlardan dağılmalarını istedi.

Konuşmaları engellemeye çalışan polise, büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişi tepki gösterdi.

Törene katılanlar, polisin müdahalesini "Utanın" ve "Kendi adamınızı gözaltına alın" sloganlarıyla protesto etti.

Polisin güç kullanmaya başlaması üzerine ise arbede yaşandı. Yumruklaşmaların görüldüğü olaylar sırasında 4 kadın gözaltına alındı.

OLAY Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuştu.

Londra yakınındaki Kent'te, 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının, Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Akşam saatlerinde sokakta kendilerini güvende hissetmediklerini ancak taksiye de binmeye korktuklarını ifade eden bazı kullanıcılar, taksi ya da Uber gibi internet tabanlı uygulamaları kullanırken plakanın fotoğrafını çekip arkadaşları veya ailelerine gönderdiklerini, canlı konumlarını paylaştıklarını yazmıştı.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne dikkati çekerek, hükümetin daha sert tedbirler almasını istemişti.