Londra'da çevre eylemleri devam ediyor: Bizler son nesil miyiz?
ntv.com.tr
İngiltere'de çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion gerçekleştirdiği protestolar 5. gününde devam ediyor. Bir kısım protestocu Heathrow Havalimanı'na giden yolda eylem yaptı. Çoğunlukla küçük yaştaki üyelerden oluşan grup "Bizler son nesil miyiz" pankartı açtı. Londra polisi günlerdir devam eden protestolarda gözaltına alınanların sayısının 560'a yükseldiğini duyurdu.
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1İngiltere'nin başkenti Londra'da haftabaşından itibaren çevreci protestolar yapılıyor.
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2Protestoların beşinci gününde küçük bir grup kentin batı tarafında bulunan Heathrow Havalimanı'nın yakınlarında eylem yaptı.
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3"Bizler son nesil miyiz" pankartını taşıyan gençleri kalabalık bir polis grubu takip etti.
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42 Oscar sahibi oyuncu Emma Thompson da gösterilere destek veriyor.
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5Thompson yaptığı konuşmasında, "Gezegenimiz ciddi tehlike altında" ifadelerini kullandı.
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6İngiliz polisi, eylemlerini tek noktada sürdürmeleri uyarılarına uymayarak köprü ve kavşakları işgal eden eylemcileri gözaltına almayı sürdürdü.
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7İngiltere polisi hafta başından beri devam eden protestolarda toplam gözaltı sayısının ise 560'a yükseldiğini duyurdu.
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8Daha önce eylemlerini bugüne kadar sürdüreceğini açıklayan Extinction Rebellion, eylemleri gelecek hafta da tırmandırarak sürdürebileceğinin sinyalini veriyor.
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9Eylemciler pazartesi gününden itibaren Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.
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11Bu noktalardan sadece Piccadilly Circus eylemcilerin işgalinden kurtarılmış durumda bulunuyor.
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12Kasımda protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.
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13Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki bir oturumda çıplak protesto eylemi yapmış, olayda 8 kişi göz altına alınmıştı.
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