Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri

İngiltere'de gece kulübü ve canlı müzik mekanları çalışanları Covid-19 önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

Reuters - Anadolu Ajansı 27.06.2021 - 21:34 | Son Güncelleme : 27.06.2021 - 22:07

Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 1
İngiltere'de gece kulübü ve canlı müzik mekanları çalışanları yeni tip corona virüs (Covid-19) kısıtlamalarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 2
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin başkent Londra'daki merkezinin önünde bir araya gelen göstericiler, buradan Parlamento meydanına yürüdü.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 3
Başkentte trafiğin aksamasına neden olan yürüyüşe polis müdahalede bulunmadı.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 4
Ellerinde "Dans etmeye gidelim", "Sahnemizi kurtar" ve "Müzik özgürlüktür" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını istedi.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 5

DÖRT AŞAMALI YOL HARİTASI

Ülkede Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılmaya başlamıştı.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 6
İngiltere Başbakanı Boris Johnson 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasının 21 Haziran'dan 19 Temmuz'a ertelendiğini duyurmuştu.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 7
Söz konusu ertelemeyle, gece kulüplerinin bu tarihe kadar kapalı kalacağı ve evden çalışabilen kişilerin ofise dönüşünün teşvik edilmeyeceği bildirilmişti.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 8
Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 9
İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 10
Ülkede 17 Mayıs'ta başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla eğlence merkezleri de dahil sinema, tiyatro ve müzeler yeniden hizmete açılmıştı.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 11
21 Haziran'da uygulanması planlanan ancak 4 hafta ertelenen dördüncü aşamada ise Covid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanmıştı.
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 12
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 13
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 14
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 15
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 16
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 17
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 18
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 19
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 20
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 21
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 22
Londra'da Covid-19 önlemleri karşıtı gösteri - 23

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