Londra'da protesto: Filistin bayrağıyla Big Ben kulesine tırmandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi, elinde Filistin bayrağıyla kentin simgelerinden "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth kulesine tırmandı. Saatlerdir kulede asılı duran protestocu metrelerce yükseklikten "Özgür Filistin" sloganı atıyor.
İngiltere'de bir protestocunun, parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açması nedeniyle Londra'nın merkezinde hareketli anlar yaşanıyor.
Sosyal medya platformu Instagram'da "Free_all.of.us" adını kullanan protestocu, sabah saatlerinde parlamentonun demir parmaklıklarından atlayarak kuleye tırmanmaya başladı.
Kısa süre içinde polisin fark ettiği protestocu, tırmanışını sürdürürken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polis, Westminster Köprüsü'ne bağlanan kulenin önündeki caddeyi de trafiğe kapattı.