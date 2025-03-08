Londra'da protesto: Filistin bayrağıyla Big Ben kulesine tırmandı

"ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARI ATTI

Filistin bayağı açarak sloganlar atan kişi, Instagram hesabında paylaştığı görüntülerde, "Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestolar, sivil itaatsizlik, iklim aktivistleri 45 yıl hapis cezaları alıyor. Filistin eylemcileri, terör devleti İsrail'e silah satmayı durdurmak gibi hükümetin yapması gereken şeyi yaptığı için hapse atılıyor." ifadelerini kullandı.

BBC binası önünde yapılması planlanan eylemin polis tarafından engellendiğini hatırlatan eylemci, "Polis tarafından şiddet görüyoruz. Bu yüzden sözde demokrasinin merkezinde bu eylemi yapıyorum." dedi.

İtfaiyenin kendisini indirmek için girişimde bulunmamasını isteyen eylemci, sık sık "Özgür Filistin" sloganları attı. Parlamento önündeki toplanan bazı vatandaşlar ise sloganlarla eylemciye destek verdi.