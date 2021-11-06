Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı. İngiliz Parlamentosunu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes'un yakalanışının kutlandığı "Şenlik Ateşi Gecesi'nde olaylar çıktı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.11.2021 - 07:53 | Son Güncelleme : 06.11.2021 - 07:56

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 1

'nin başkenti Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde düzen karşıtı protestocular polisle çatıştı.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 2

İngiliz Parlamentosunu 5 Kasım 1605'te havaya uçurmayı planlayan ancak başarısız olan İngiliz asker Guy Fawkes'un yakalanışının kutlandığı "Şenlik Ateşi Gecesi'nde olaylar çıktı.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 3

Guy Fawkes tarzı maskeler takan protestocular, Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 4

Burada Başbakan Boris Johnson'ın kuklasını yakan protestocular, daha sonra Parlamento Meydanı'na gitti.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 5

Meydanda havai fişek atan protestoculara polis müdahalede bulundu.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 6

Uyarılara rağmen dağılmayan ve havai fişek atmayı sürdüren protestocular ve polis arasındaki çatışma bir süre devam etti. Protestocuların polise şişe attığı görüldü.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 7

Londra polisinden Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Londra'da bu geceki gösterilerde toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar çeşitli suçlar için yapıldı. 8 memurumuz yaralandı. Bu kabul edilemez" ifadesi kullanıldı.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 8

Londra Polis Şefi Yardımcısı Jane Connors, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, insanların protesto hakları olduğuna işaret ederek, "ancak bazı grupların özellikle polis memurlarını hedef almak da dahil kasıtlı olarak şiddet ve kargaşa çıkarmak için Londra'ya seyahat etme niyetinde olduğunu" bildiklerini belirtmişti.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 9

Connors, buna müsamaha gösterilmeyeceği ve planları bu potansiyel riski göz önünde bulundurularak yaptıklarını kaydetmişti.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 10

ŞENLİK ATEŞİ GECESİ NEDİR?

Barut komplosu, bir grup yönetim karşıtı İngiliz Katolik tarafından, İngiltere Kralı I. James ve diğer aristokratları öldürmek için 5 Kasım 1605'te yapılan Parlamento Binası'nı havaya uçurma girişimidir. Robert Catesby ve Guy Fawkes öncülüğünde planlanmıştır.

Barut komplosunun Karşı-Reform hareketi olduğunu ve baskıcı yönetime karşı anarşi hareketlerinin öncüsü olduğunu kabul eden gruplar vardır.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 11

Eylem, 1603 tarihli ilk komplo ve veda komplosunu takiben 1605 yılında, her sene ekim ya da kasım ayında tekrarlanan aristokrasi zirvesine denk getirilmiştir.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 12

5 Kasım 1605 tarihli bu girişim yalnızca Kral I. James'e karşı düzenlenen bir suikast değil, tüm Kraliyet ailesini, Protestan devlet adamlarının büyük bölümünü etkisiz hale getirmeyi ve halkı ayaklandırmayı hedef alan bir eylemdir.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 13

Eylemcilerden birinin saray çalışanı bir yakınına eylem günü sarayda olmaması yönündeki uyarısının kraliyete sızması sonucunda, Guy Fawkes eyleme giderken yakalanmış ve ağır işkencelerle alınan itiraf sonucunda diğer eylemciler de yakalanmıştır. Sonuçta eylem başarısızlıkla sonuçlanmış, Fawkes ve diğer eylemciler idam edilmiştir.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 14

Her yıl 5 Kasım gecesinde, Birleşik Krallık ve krallığa ait diğer eyaletlerde kraliyet öncülüğünde Eylemin(Komplonun) başarısızlığa uğratılması şenliklerle kutlanır.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 15

Bu kutlama gecesine Guy Fawkes Gecesi, Kutlama Ateşi Gecesi, Havai Fişek Gecesi, Barut Gecesi ve Komplo Gecesi denir. Günümüzde politikadan çok, eğlence amaçlı yapılan bir kutlamadır.

Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 16
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 17
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 18
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 19
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 20
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 21
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 22
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 23
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 24
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 25
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 26
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 27
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 28
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 29
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 30
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 31
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 32
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 33
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 34
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 35
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 36
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 37
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 38
Londra'da Şenlik Ateşi Gecesi'nde protestocular polisle çatıştı - 39

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