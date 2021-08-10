Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı

ntv.com.tr 10.08.2021 - 11:47
Londra’nın sembollerinden olan Tower Bridge, geçtiğimiz gün bir geminin altından geçmesi için açıldı.
Öğlen saatlerinde Thames Nehri’nden bir geminin geçmesi için açılan köprünün kolları tekrar kapatılamadı.
Yaşanan teknik arıza nedeniyle gerçekleşen olay sonrasında kentte yoğun trafik meydana gelirken, ünlü köprü bir yıl içerisinde ikinci kez arızalanarak kapanmadı.
Londra Şehri polis teşkilatının bir sözcüsü, köprünün yerel saatle 14:45'te takıldığını söylerken, köprü gece boyunca kullanılamadı.
Londra polisi ise halkı köprünün yer aldığı bölgeden uzak durmaya çağırdı.
Köprünün sahibi olan City of London Corporation'ın bir sözcüsü, "Teknik bir sorun nedeniyle, Tower Bridge şu anda yükseltilmiş bir konumda sıkışmış durumda" derken, "Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Köprüdeki arıza yaklaşık 12 saat sürerken, bugünün ilk saatlerinde yeniden kullanıma açıldı.
Ağustos 2020'de de köprünün kolları açık pozisyonda sıkışarak 24 saatten fazla kullanılamamıştı.