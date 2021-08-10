Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın sembollerinden ünlü Tower Bridge, altından geçecek olan gemi için kollarını kaldırdıktan sonra arızalandı. Yaşanan teknik sorun nedeniyle yaklaşık 12 saat boyunca kullanılamayan köprü bugünün ilk saatlerinde kullanıma açıldı.

ntv.com.tr 10.08.2021 - 11:47

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 1

Londra’nın sembollerinden olan Tower Bridge, geçtiğimiz gün bir geminin altından geçmesi için açıldı.

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 2

Öğlen saatlerinde Thames Nehri’nden bir geminin geçmesi için açılan köprünün kolları tekrar kapatılamadı.

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 3

Yaşanan teknik arıza nedeniyle gerçekleşen olay sonrasında kentte yoğun trafik meydana gelirken, ünlü köprü bir yıl içerisinde ikinci kez arızalanarak kapanmadı.

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 4

Londra Şehri polis teşkilatının bir sözcüsü, köprünün yerel saatle 14:45'te takıldığını söylerken, köprü gece boyunca kullanılamadı.

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 5

Londra polisi ise halkı köprünün yer aldığı bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 6

Köprünün sahibi olan City of London Corporation'ın bir sözcüsü, "Teknik bir sorun nedeniyle, Tower Bridge şu anda yükseltilmiş bir konumda sıkışmış durumda" derken, "Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 7

Köprüdeki arıza yaklaşık 12 saat sürerken, bugünün ilk saatlerinde yeniden kullanıma açıldı.

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 8

Ağustos 2020'de de köprünün kolları açık pozisyonda sıkışarak 24 saatten fazla kullanılamamıştı.

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 9
Yapımı yaklaşık sekiz yıl süren ve 1894 yılında faaliyet göstermeye başlayan köprünün normal şartlarda her yıl yaklaşık 800 kere açıldığı aktarıldı.
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 10

KÖPRÜDEN DİĞER KARELER..

Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 11
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 12
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 13
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 14
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 15
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 16
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 17
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 18
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 19
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 20
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 21
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 22
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 23
Londra'daki Tower Bridge teknik arıza nedeniyle açık kaldı - 24

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