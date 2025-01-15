Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü

ABD'nin Los Angeles kentinde bir haftayı aşkın süredir devam eden yangınlar, yüzlerce hayvanı da insanlarla birlikte yerinden etti. Los Angeles Binicilik Merkezi, 24 saat içinde modern bir Nuh'un Gemisi'ne dönüştü. Merkezde toplanan gönüllüler, yüzlerce hayvanı felaketten korumayı görev edindi. Morris ve Mika adlı iki eşek, sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline geldi. Merkezdeki gönüllüler eşeklere huysuzlandıkları zaman nasıl şarkı söylediklerini anlattı. Bölgedeki kaos sona erdiğinde buradaki hayvanlara ne olacağı ve nereye götürülecekleri ise bilinmiyor.

Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü - 1

24 SAAT İÇİNDE KURTARMA NOKTASI OLDU

Los Angeles'taki Eaton ve Palisades yangınlarından kaçan yüzlerce at gönüllüler tarafından kurtarıldı.

Los Angeles Binicilik Merkezi, 24 saat içinde modern bir Nuh'un Gemisi'ne dönüştü.

DÜNYA HABERLERİ

Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü - 2

200'DEN FAZLA AT GÖNDERİLDİ

Geçtiğimiz hafta, Binicilik Merkezi şehrin en büyük hayvan barınaklarından biri olarak yüzlerce hayvanı felaketten korudu.

Griffith Park'ın gölgesinde yer alan tesis, halihazırda orada yaşayan yaklaşık 500 ata ek olarak 200'den fazla atı da ağırladı.

Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü - 3

"KAOS YAŞANDI"

Binicilik merkezi sözcüsü Jennie Nevin, "Geçtiğimiz salı ve çarşamba günleri kaos yaşandı." dedi.

Barınaktaki hayvanların çoğunun sahipleri tespit edilerek ailelerine kavuşmaları sağlandı.

Merkezde kalan diğer hayvanlara ise onlarca gönüllü bakmaya devam ediyor.

Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü - 4

"ONLARA ŞARKI SÖYLEMEMİZİ SEVİYORLAR"

Hayvanlar kısa sürede sosyal medyada ünlü olmaya başladı. Morris ve Mika adlı iki eşek, dikkat çekmek için sık sık ahırlarından başlarını uzatıyordu.

Gönüllülerden Lucena Herrera, "Onlara şarkı söylememizi seviyorlar. Hepimiz onları evlat edindik ve onlara baktık." diye konuştu.

Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü - 5

MERKEZE YARDIM YAĞDI

Hayvanlara yardım etmek için o kadar çok gönüllü başvuruda bulundu ki merkez bazılarını geri çevirmek zorunda kaldığını açıkladı.

50 ile 100 kişi arasında gönüllü artık ahırları tırmıklıyor, hayvanları besliyor, saman kabartıyor ve Morris ve Mika huzursuzlandıklarında onlara serenat yapıyor.

Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü - 6

HAYVANLARIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Los Angeles bölgesinde devam eden yangınların yarattığı kaos sona erdiğinde, buradaki insanların çoğu bundan sonra ne olacağını, hayvanlarını nereye götüreceklerini bilmiyor.

Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü - 7
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