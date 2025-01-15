Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü

MERKEZE YARDIM YAĞDI

Hayvanlara yardım etmek için o kadar çok gönüllü başvuruda bulundu ki merkez bazılarını geri çevirmek zorunda kaldığını açıkladı.

50 ile 100 kişi arasında gönüllü artık ahırları tırmıklıyor, hayvanları besliyor, saman kabartıyor ve Morris ve Mika huzursuzlandıklarında onlara serenat yapıyor.