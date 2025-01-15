Los Angeles ahırları Nuh'un Gemisi'ne döndü
ABD'nin Los Angeles kentinde bir haftayı aşkın süredir devam eden yangınlar, yüzlerce hayvanı da insanlarla birlikte yerinden etti. Los Angeles Binicilik Merkezi, 24 saat içinde modern bir Nuh'un Gemisi'ne dönüştü. Merkezde toplanan gönüllüler, yüzlerce hayvanı felaketten korumayı görev edindi. Morris ve Mika adlı iki eşek, sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline geldi. Merkezdeki gönüllüler eşeklere huysuzlandıkları zaman nasıl şarkı söylediklerini anlattı. Bölgedeki kaos sona erdiğinde buradaki hayvanlara ne olacağı ve nereye götürülecekleri ise bilinmiyor.
24 SAAT İÇİNDE KURTARMA NOKTASI OLDU
Los Angeles'taki Eaton ve Palisades yangınlarından kaçan yüzlerce at gönüllüler tarafından kurtarıldı.
Los Angeles Binicilik Merkezi, 24 saat içinde modern bir Nuh'un Gemisi'ne dönüştü.