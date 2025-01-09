Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kenti alev alev yanıyor. Yangınlar nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti, pek çok bina da kullanılamaz hale geldi. Dünyaca ünlü yıldızların milyonlarca dolarlık malikanelerine ulaşan alevler 100 bini aşkın kişiyi de tahliyeye zorladı. Los Angeles’ı kavuran yangınlar uydu fotoğraflarına da yansıdı.

Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında - 1

Los Angeles duman ve kül bulutuyla kaplanmış durumda. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar beş kişi hayatını kaybetti. 

Tüm çabalara karşın yangın kontrol altına alınamazken Los Angeles Polisi "Can kaybı artacak" açıklaması yaptı.

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Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında - 2

Kentin farklı noktalarında çıkan orman yangınları, Hollywood tepelerini aşmış durumda. Özellikle, dünyaca ünlü yıldızların evlerinin bulunduğu Pasific Palisades'te hasar büyük. Milyonlarca dolarlık evlerden oluşan semti saran alevlerde bini aşkın yapı kullanılamaz hale geldi.

Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında - 3

YANGINDAN ÖNCEKİ HALİ

Amerikan teknoloji şirketi Maxar alevlerin bölgeyi nasıl sardığına ilişkin çarpıcı fotoğraflar paylaştı.

Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında - 4

Alevlere teslim olan bölgeleri gösteren kareler, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını kanıtlar nitelikte.

Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında - 5

YANGIN ÖNCESİ DURUM

Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında - 6

Aynı bölgenin yangın anında uydudan çekilen fotoğrafında tüm yerleşimin kül olduğu görülüyor.

Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında - 7
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