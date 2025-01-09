Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kenti alev alev yanıyor. Yangınlar nedeniyle beş kişi hayatını kaybetti, pek çok bina da kullanılamaz hale geldi. Dünyaca ünlü yıldızların milyonlarca dolarlık malikanelerine ulaşan alevler 100 bini aşkın kişiyi de tahliyeye zorladı. Los Angeles’ı kavuran yangınlar uydu fotoğraflarına da yansıdı.
Los Angeles duman ve kül bulutuyla kaplanmış durumda. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar beş kişi hayatını kaybetti.
Tüm çabalara karşın yangın kontrol altına alınamazken Los Angeles Polisi "Can kaybı artacak" açıklaması yaptı.