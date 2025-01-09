Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor"

YANGINLAR BEŞ CAN ALDI

Yangın nedeniyle en az beş kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bölgede bulunan en az 2 bin yapı ise alevler nedeniyle küle döndü.

İnsanların güvenli bir yere ulaşma telaşı nedeniyle yollar tıkandı ve çok sayıda kişi araçlarını bırakarak bavullarıyla birlikte yaya olarak kaçmak zorunda kaldı.