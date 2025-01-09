Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor"

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınla alevler altında. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ünlü isimler evlerini terk ederken, 100 bini aşkın bölge sakini için yeni tahliye emirleri verildi. Beş kişinin yaşamını yitirdiği yangınların en az 2 bin evi küle çevirdiği tahmin ediliyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 7 bin 500 kişilik dev bir ekibin yangına müdahale amacıyla bölgede olduğunu aktardı. Uydu görüntüleri, ormandan başlayan yangınların bölgeye hızla yayıldığını gözler önüne serdi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediğini söylüyor.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 1

ORMANDA BAŞLADI, ŞEHRE YAYILDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor.

Ormanlık alanda başlayan yangın, gittikçe yayılarak konutlara ilerledi.

DÜNYA HABERLERİ

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 2

YENİ YANGINLAR ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Amerikan film endüstrisiyle özdeşleşmiş, Los Angeles'ın merkezindeki Hollywood Hills bölgesinde yeni bir yangın çıktı.

Acil müdahale ekipleri, kontrolden çıkan diğer yıkıcı orman yangınlarıyla da eşzamanlı olarak mücadele ediyor.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 3

Yetkililer, Mulholland Drive ve Hollywood Bulvarı ile çevrili zengin bir bölgede zorunlu tahliye emri çıkardı.

İsimleriyle filmlerin ihtişamını ve romantizmini çağrıştıran bu sokakların hemen yanında simgesel "Hollywood" tabelası yer alıyor.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 4

YANGINLAR BEŞ CAN ALDI

Yangın nedeniyle en az beş kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Bölgede bulunan en az 2 bin yapı ise alevler nedeniyle küle döndü.

İnsanların güvenli bir yere ulaşma telaşı nedeniyle yollar tıkandı ve çok sayıda kişi araçlarını bırakarak bavullarıyla birlikte yaya olarak kaçmak zorunda kaldı.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 5

100 BİN KİŞİLİK TAHLİYE EMRİ

Aralarında ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 100 bin bölge sakini, evlerini tahliye etme emri aldı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ilk müdahale ekipleriyle görüştükten sonra olağanüstü hal ilan etti.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 6

7 BİN 500 KİŞİLİK EKİP SAHADA

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale etmek amacıyla 7 bin 500'den fazla itfaiye ve acil durum personelini harekete geçirdi.

Vali, "Bu orman yangınlarıyla mücadele için tüm mevcut kaynakları kullanıyoruz, buna yerel ve federal varlıklar da dahil. Kaliforniya'da bu yangınlarla mücadele için sahada çalışan binlerce asker var." ifadelerini kullandı.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 7

UYDU GÖRÜNTÜLERİ YIKIMI GÖSTERDİ

Uydu görüntüleri, ormandan başlayan yangınların bölgeye hızla yayıldığını gözler önüne serdi.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 8

Kuru hava şartları ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, felaket bölgelerinin dışında da kaosa neden oldu.

Yangın nedeniyle pek çok bölgeye elektrik sağlanamadı.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 9

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle bugün birçok bölgede eğitime ara verildi.

Eğitime ara verilmesine ilişkin kararlardan 80 okul bölgesinden en az 19'u etkilendi.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 10

HARRIS'İN EVİ DE TAHLİYE BÖLGESİNDE

"Hollywood'da kabus gecesi" ifadeleriyle tanımlanan yangında çok sayıda ünlü ismin yaşadığı yer için tahliye emri verilirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki evinin de tahliye emri verilen bölgede yer aldığı duyuruldu.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 11

YANGININ NEDENİ NE?

Yangın Kaliforniya'nın güneyini on yıldan uzun bir süredir vuran en şiddetli fırtınanın başlamasından kısa bir süre sonra başladı.

Yetkililer, yangının kesin nedeninin bilinmediğini açıkladı.

Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 12
Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 13
Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 14
Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 15
Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 16
Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 17
Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 18
Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor" - 19
DAHA FAZLA GÖSTER