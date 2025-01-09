Los Angeles tarihinin en büyük yangını: "Durum gittikçe kötüleşiyor"
ABD'nin Kaliforniya eyaleti, tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınla alevler altında. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, eyalet genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ünlü isimler evlerini terk ederken, 100 bini aşkın bölge sakini için yeni tahliye emirleri verildi. Beş kişinin yaşamını yitirdiği yangınların en az 2 bin evi küle çevirdiği tahmin ediliyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, 7 bin 500 kişilik dev bir ekibin yangına müdahale amacıyla bölgede olduğunu aktardı. Uydu görüntüleri, ormandan başlayan yangınların bölgeye hızla yayıldığını gözler önüne serdi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediğini söylüyor.
ORMANDA BAŞLADI, ŞEHRE YAYILDI
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor.
Ormanlık alanda başlayan yangın, gittikçe yayılarak konutlara ilerledi.