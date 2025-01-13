Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü?
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kenti, son yıllarda karşılaştığı en büyük orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle kent merkezinden uzaklaşan yangınlar, 5 ayrı noktada sürüyor. Ayrıca, yangınlar sırasında çıkan alevler, yerleşim alanlarına yakın bölgelere sıçrayarak, yüzlerce hatta binlerce evi tehdit ediyor. Peki, ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? İşte ABD yangının son duruma ilişkin ayrıntılar....
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles kenti, tarihin en büyük yangınıyla boğuşurken dünya yaşananları tedirginlikle takip ediyor. ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınların 6. gününde, rüzgarın hız kazanmasıyla alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.