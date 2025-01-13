Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kenti, son yıllarda karşılaştığı en büyük orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle kent merkezinden uzaklaşan yangınlar, 5 ayrı noktada sürüyor. Ayrıca, yangınlar sırasında çıkan alevler, yerleşim alanlarına yakın bölgelere sıçrayarak, yüzlerce hatta binlerce evi tehdit ediyor. Peki, ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? İşte ABD yangının son duruma ilişkin ayrıntılar....

Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? - 1

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Los Angeles kenti, tarihin en büyük yangınıyla boğuşurken dünya yaşananları tedirginlikle takip ediyor. ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınların 6. gününde, rüzgarın hız kazanmasıyla alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.

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Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? - 2

ÖLENLERİN SAYISINA İLİŞKİN GÜNCEL VERİLER

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, yangınlarda ölenlerin sayısına ilişkin güncel verileri açıkladı. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e çıktığı, Eaton'da 16 ve Palisades'te 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? - 3

TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Öte yandan, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

Yetkililer, kayıp ihbarında bulunulabilmesine olanak sağlayan merkezin kurulduğunu ve tahliye edilenlerin evlerinin hasar tespitini yapabilecekleri çevrim içi veri tabanının oluşturulduğunu açıkladı.


Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? - 4

AMERİKA'DAKİ YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMİYOR?

Yangının ilerlemesinde en büyük etken olarak gösterilen rüzgarın hızı 160 kilometre hızla seyrediyordu ve bu da yangının diğer bölgelere sıçramasına neden oldu. Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? - 5

ABD YANGINININ ÇIKIŞ NEDENİ İLE İLGİLİ SPEKÜLASYONLAR

İnternet kullanıcıları, devam eden orman yangınlarının insan eliyle çıkarıldığı ve Los Angeles'ı önümüzdeki birkaç yıl içinde SmartLA 2028 gündeminin bir parçası olarak "akıllı" bir şehre dönüştürmek için kasıtlı olarak çıkarıldığı komplo teorisini ortaya attı.

Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? - 6

Politifact, araştırmacılarının "Los Angeles veya ABD'deki diğer bölgelerin akıllı şehirler inşa etmek için yıkıldığına dair güvenilir bir kanıt veya rapora rastlamadıkların"' söyledi.

Los Angeles'taki yetkililer, Kenneth Yangını adı verilen yangınlardan birinin bir kişi tarafından başlatılmış olma ihtimalini araştırdı.

Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? - 7

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Woodland Hills bölgesinde başka bir yangın çıkarmaya çalışırken yakalanan bir adam, bölge sakinleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kundaklama şüphesiyle tutuklandı.


Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü? - 8

Los Angeles Polis Şefi Dominic Choi, Cuma günü yaptığı açıklamada, soruşturmacıların adamı sorguladıktan sonra kundakçılıkla suçlamamaya karar verdiklerini ve bunun yerine adamın denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

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