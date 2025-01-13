Los Angeles tarihinin en kötü yangını: ABD'deki yangın neden çıktı? Amerika'daki yangın söndürüldü mü?

AMERİKA'DAKİ YANGIN NEDEN SÖNDÜRÜLEMİYOR?

Yangının ilerlemesinde en büyük etken olarak gösterilen rüzgarın hızı 160 kilometre hızla seyrediyordu ve bu da yangının diğer bölgelere sıçramasına neden oldu. Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgarın 15 Ocak'a kadar sürebileceği uyarısında bulundu.