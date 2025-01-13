Los Angeles yangını nasıl çıktı? Uydu görüntüleri gizemi aydınlatabilir

ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden Palisades Yangını'nın çıkış nedenine ilişkin yeni bir olasılık gündemde. Analizler, yeni yangının yılbaşı gecesi çıkan eski yangının çok yakınında başladığını gösteriyor. Bu da rüzgarlı hava nedeniyle yılbaşı gecesi çıkan yangının yeniden alevlenmiş olma ihtimalini artırıyor. "Yeniden alevlenme" olarak bilinen önceki yangınların alevlenmesi durumu, ülkenin en felaketli ve ölümcül orman yangınlarının ana nedeni olabilir. Eski yangınlar, sönmüş gibi göründükten haftalar sonra bile içten içe yanmaya devam ederek yeni yangınlara yol açabilir. Peki, ABD yangını neden çıktı? Los Angeles'teki yangının sebebi ne, neden söndürülemiyor? İşte ABD yangınını çıkarmış olma ihtimali olan nedenler ve son durum.

Los Angeles yangını nasıl çıktı? Uydu görüntüleri gizemi aydınlatabilir - 1

LOS ANGELES TARİHİNİN EN KÖTÜ YANGINI NASIL ÇIKTI?

ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden ve yalnızca yüzde 11'i kontrol altına alınabilen Palisades Yangını'nın çıkış nedenine ilişkin yeni bir olasılık gündemde.

Yangına neyin sebep olduğu sorusu, evlerini kaybeden birçok kişinin aklını kurcalarken, aynı zamanda internette komplo teorilerini de körüklüyor.

Düşen elektrikli ekipmandan kundaklamaya kadar uzanan spekülasyonlarla, yangınların kökenlerinin belirlenmesi en önemli gündem maddesi.

DÜNYA HABERLERİ

Los Angeles yangını nasıl çıktı? Uydu görüntüleri gizemi aydınlatabilir - 2

HİÇ SÖNMEMİŞ BİR YANGININ DEVAMI MI?

Washington Post gazetesinin haberine göre, Los Angeles itfaiyecilerinden biri, "Yangının başlangıcı, yılbaşı gecesi son yangının çıktığı yere çok yakındı." ifadelerini kullandı.

Yeni fotoğraf, video, uydu görüntüleri ve görgü tanıkları, Palisades Yangını'nın itfaiyecilerin altı gün önce helikopterlerle saatlerce yangını söndürmeye çalıştığı bölgede başladığına dair yeni kanıtlar sunuyor.

Los Angeles yangını nasıl çıktı? Uydu görüntüleri gizemi aydınlatabilir - 3

"RÜZGAR NEDENİYLE YENİDEN ALEVLENMİŞ OLABİLİR"

Soruşturmacılar son günlerde bu bölgeye gelerek bölge sakinleriyle görüştüler ve yangını neyin başlattığı konusunda kanıt aradılar; bunlar arasında Yılbaşı yangınından kalan yanık izleri de vardı.

Analizler, yeni yangının yılbaşı gecesi çıkan eski yangının çok yakınında başladığını gösteriyor.

Bu da rüzgarlı hava nedeniyle yılbaşı gecesi çıkan yangının yeniden alevlenmiş olma ihtimalini artırıyor.

"Yeniden alevlenme" olarak bilinen önceki yangınların alevlenmesi durumu, ülkenin en felaketli ve ölümcül orman yangınlarının ana nedeni olabilir.

Los Angeles yangını nasıl çıktı? Uydu görüntüleri gizemi aydınlatabilir - 4

"ESKİ YANGINLAR İÇİN İÇİN YANMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Eski yangınlar, sönmüş gibi göründükten haftalar sonra bile içten içe yanmaya devam ederek yeni yangınlara yol açabilir.

Yangın neredeyse fark edilmeden yer altında veya odunun içinde için için yanabilir.

Yangın bilimcisi Michael Gollner, "Bir hafta içinde önceki yangından bir şeyin yeniden alevlenip tutuşmaya neden olması kesinlikle mümkün." diye konuştu.

Los Angeles yangını nasıl çıktı? Uydu görüntüleri gizemi aydınlatabilir - 5

YENİ BİR TEKNİKLE TESPİT EDİLDİ

Wahington Post, yangından önce ve sonra çekilen sahte renkli uydu görüntüleri kullanarak Yeni Yıl Arifesi yangınının yanık izini tespit etti.

Bu teknik, uydu görüntülerindeki bitki örtüsündeki değişiklikleri izliyor. Sağlıklı bitki örtüsü kırmızı görünürken, kavrulmuş toprak mavi ila kahverengi görünüyor.

Los Angeles yangını nasıl çıktı? Uydu görüntüleri gizemi aydınlatabilir - 6

ESKİ İZLERLE ÖRTÜŞEN BİR YOL İZLEDİ

Uydu görüntüleri, dumanın kaynağının yılbaşı gecesi çıkan yangından kalan izlerle örtüştüğünü gösteriyor.

Duman, rüzgar yönünde, daha önce yanmış alandan uzağa doğru uzanıyor.

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