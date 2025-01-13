Los Angeles yangını nasıl çıktı? Uydu görüntüleri gizemi aydınlatabilir
ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden Palisades Yangını'nın çıkış nedenine ilişkin yeni bir olasılık gündemde. Analizler, yeni yangının yılbaşı gecesi çıkan eski yangının çok yakınında başladığını gösteriyor. Bu da rüzgarlı hava nedeniyle yılbaşı gecesi çıkan yangının yeniden alevlenmiş olma ihtimalini artırıyor. "Yeniden alevlenme" olarak bilinen önceki yangınların alevlenmesi durumu, ülkenin en felaketli ve ölümcül orman yangınlarının ana nedeni olabilir. Eski yangınlar, sönmüş gibi göründükten haftalar sonra bile içten içe yanmaya devam ederek yeni yangınlara yol açabilir. Peki, ABD yangını neden çıktı? Los Angeles'teki yangının sebebi ne, neden söndürülemiyor? İşte ABD yangınını çıkarmış olma ihtimali olan nedenler ve son durum.
LOS ANGELES TARİHİNİN EN KÖTÜ YANGINI NASIL ÇIKTI?
ABD'nin Los Angeles şehrini kül eden ve yalnızca yüzde 11'i kontrol altına alınabilen Palisades Yangını'nın çıkış nedenine ilişkin yeni bir olasılık gündemde.
Yangına neyin sebep olduğu sorusu, evlerini kaybeden birçok kişinin aklını kurcalarken, aynı zamanda internette komplo teorilerini de körüklüyor.
Düşen elektrikli ekipmandan kundaklamaya kadar uzanan spekülasyonlarla, yangınların kökenlerinin belirlenmesi en önemli gündem maddesi.