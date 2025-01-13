Los Angeles yangını nasıl çıktı? Uydu görüntüleri gizemi aydınlatabilir

"ESKİ YANGINLAR İÇİN İÇİN YANMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Eski yangınlar, sönmüş gibi göründükten haftalar sonra bile içten içe yanmaya devam ederek yeni yangınlara yol açabilir.

Yangın neredeyse fark edilmeden yer altında veya odunun içinde için için yanabilir.

Yangın bilimcisi Michael Gollner, "Bir hafta içinde önceki yangından bir şeyin yeniden alevlenip tutuşmaya neden olması kesinlikle mümkün." diye konuştu.