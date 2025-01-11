Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde devam eden bölge tarihinin en yıkıcı yangınında can kaybı artıyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken enkazlardan daha fazla cansız beden çıkmasından endişe ediliyor. 7 Ocak'ta başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin son anları, felaketin boyutunu ortaya koyuyor. Kimi oğlunun yatağının başında beklerken can verdi, kimi ise elinde hortumla yol kenarında bulundu...
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesindeki şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti ve binlerce yapı kül oldu.
Ölenler arasında Pasadena yakınlarındaki Altadena'dan ayrılamayan ya da evlerini korumak için geride kalan dört erkek ve bir kadın da bulunuyor.