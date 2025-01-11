Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde devam eden bölge tarihinin en yıkıcı yangınında can kaybı artıyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken enkazlardan daha fazla cansız beden çıkmasından endişe ediliyor. 7 Ocak'ta başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin son anları, felaketin boyutunu ortaya koyuyor. Kimi oğlunun yatağının başında beklerken can verdi, kimi ise elinde hortumla yol kenarında bulundu...

Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesindeki şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti ve binlerce yapı kül oldu.

Ölenler arasında Pasadena yakınlarındaki Altadena'dan ayrılamayan ya da evlerini korumak için geride kalan dört erkek ve bir kadın da bulunuyor.

DÜNYA HABERLERİ

Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 2

"NE OLURSA OLSUN GERİDE BIRAKMAYACAKTI"

67 yaşındaki ampute Anthony Mitchell ve serebral palsi hastası oğlu Justin, kendilerini almaya gelecek ambulansı bekliyorlardı.

Mitchell'in kızı Hajime White, “Dışarı çıkmayı başaramadılar” dedi.

White, yetkililerin aileye Mitchell'in Altadena'da oğlunun yatağının yanında bulunduğunu söylediğini aktardı.

Washington Post, ailenin Mitchell'in 20'li yaşlarının başında olan oğlunu kurtarmaya çalıştığına inandığını bildirdi.

White, “Oğlunu geride bırakmayacaktı. Ne olursa olsun" dedi.

Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 3

"SANKİ ÜZERİME BİR TON TUĞLA DÜŞTÜ"

Warren, Arkansas'ta yaşayan ve Justin'in üvey kız kardeşi olan White, babasının çarşamba sabahı kendisini aradığını ve yaklaşan alevlerden tahliye etmeleri gerektiğini söylediğini aktardı.

Sonra da "Gitmem gerek, yangın bahçede" dedi.

Yine 20'li yaşlarında olan bir başka oğullarının da çiftle birlikte yaşadığını ancak hastanede olduğunu ve bakıcılarının olmadığını söyleyen White, “Bu çok zor. Sanki üzerime bir ton tuğla düştü” diye konuştu.

Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 4

"KENDİMİ KURTARMAK ZORUNDAYDIM"

Victor Shaw, Eaton yangını ile mücadele etmek için geride kaldı ve alevler mahallesini sardıktan sonra elinde bir bahçe hortumu tutarken bulundu.

Shari Shaw, KTLA haber kanalına yaptığı açıklamada, salı gecesi yangın paylaştıkları eve yaklaşırken 66 yaşındaki erkek kardeşini kendisiyle birlikte tahliye etmeye çalıştığını söyledi.

Shaw, kardeşinin geride kalıp yangınla mücadele etmek istediğini söylediğini hatırlıyor.

“Tekrar içeri girip adını bağırdığımda cevap vermedi ve dışarı çıkmak zorunda kaldım çünkü korlar çok büyüktü ve bir ateş fırtınası gibi uçuşuyordu kendimi kurtarmak zorundaydım” diyen Shaw, şunları ekledi: “Arkama baktığımda evin alevler içinde kalmaya başladığını gördüm ve oradan ayrılmak zorunda kaldım.”

Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 5

YATAĞINDA ÖLDÜ

Bir aile dostu olan Al Tanner, KTLA'ya yaptığı açıklamada Victor'un kömürleşmiş bedenini ertesi sabah hortumla birlikte yol kenarında bulduklarını söyledi.

Tanner, “Görünüşe göre ailesinin neredeyse 55 yıldır sahip olduğu evi kurtarmaya çalışıyordu” dedi.

Kızı Kimiko Nickerson, Altadena'da ikamet eden 82 yaşındaki Rodney Nickerson'ın, evde beklemenin iyi olacağını düşündüğü için geride kaldıktan sonra yatağında öldüğünü söyledi.

KTLA ile aile evinin hala için için yanan kalıntılarının yanında dururken konuştu.

Babasının on yıllar boyunca yangınlardan payına düşeni aldığını söyledi ve şunları ekledi:

“Bazı eşyalarını topluyordu, arabasını biraz toparlıyordu ve eşyalarını toplayacağını söyledi, ama burada da kalacağını söyledi. bunun geçeceğini hissettiğini ve burada olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

Kimiko Nickerson, babasının evi 1968 yılında 5 dolar peşinatla satın aldığını ve ailesini burada büyüttüğünü belirtti.

Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 6

"KALMAK KONUSUNDA KARARLIYDI"

Eaton yangını salı gecesi yayılmaya başladığında 83 yaşındaki Erliene Kelley tahliye edilmek istemedi çünkü daha önceki yangınlar Altadena'daki evine hiç ulaşmamıştı.

Torunu Briana Navarro Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, “Kalmak konusunda çok kararlıydı.“Kocam ona sürekli emin olup olmadığını, bizimle gelmek isteyip istemediğini soruyordu” dedi.

Kelley ve merhum kocası Howard, Monmouth, Ill.'den taşındıktan sonra 1960'ların sonunda evlerini satın aldılar ve orada iki çocuk büyüttüler.

Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 7

POLİS ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Yangın sırasında Navarro'nun 10 dakika uzaklıkta yaşayan babası da büyükannesini evden ayrılmaya ikna etmeye çalışmış ama o bunu reddetmiş.

Navarro ve ailesinin yanı sıra babası da emirleri aldıktan sonra bölgeyi tahliye etmiş. 

Hizmet bir noktada kesilmiş, ancak büyükannesi gece yarısı babasına tahliye edileceğini söyleyen son bir mesaj göndermiş.

Babası ertesi gün evlerini kontrol etmeye gittiğinde, evlerinden geriye enkazdan başka bir şey kalmamıştı. Polis cuma günü büyükannesinin öldüğünü doğruladı.

Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 8
Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 9
Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş - 10
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