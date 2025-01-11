Los Angeles yangınında hayatını kaybedenlerin son anları: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

YATAĞINDA ÖLDÜ

Bir aile dostu olan Al Tanner, KTLA'ya yaptığı açıklamada Victor'un kömürleşmiş bedenini ertesi sabah hortumla birlikte yol kenarında bulduklarını söyledi.

Tanner, “Görünüşe göre ailesinin neredeyse 55 yıldır sahip olduğu evi kurtarmaya çalışıyordu” dedi.

Kızı Kimiko Nickerson, Altadena'da ikamet eden 82 yaşındaki Rodney Nickerson'ın, evde beklemenin iyi olacağını düşündüğü için geride kaldıktan sonra yatağında öldüğünü söyledi.

KTLA ile aile evinin hala için için yanan kalıntılarının yanında dururken konuştu.

Babasının on yıllar boyunca yangınlardan payına düşeni aldığını söyledi ve şunları ekledi:

“Bazı eşyalarını topluyordu, arabasını biraz toparlıyordu ve eşyalarını toplayacağını söyledi, ama burada da kalacağını söyledi. bunun geçeceğini hissettiğini ve burada olacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

Kimiko Nickerson, babasının evi 1968 yılında 5 dolar peşinatla satın aldığını ve ailesini burada büyüttüğünü belirtti.