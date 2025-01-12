Los Angeles yangınında son gelişmeler: Çocuk yıldız da öldü, ateş hortumları endişe yarattı

ATEŞ HORTUMU OLUŞTU

ABD tarihinin en kötü felaketi olarak gösterilen orman yangınları korkutan anlara sahne oldu.

Şiddetli rüzgarla birlikte daha da büyüyen yangınlar sırasında ateş hortumu oluştu.

Ateş şeytanları ve ateş girdapları olarak da adlandırılan ateş hortumları, genellikle nadir görülür ancak bir yangının çok yoğun olduğu aşırı durumlarda, kendi hava sistemini yaratabilir.