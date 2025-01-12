Los Angeles yangınında son gelişmeler: Çocuk yıldız da öldü, ateş hortumları endişe yarattı
ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, şehrin yönetim kurulundan seçilmiş başkan Donald Trump'a bölgeyi ziyaret etmesi ve destek olması için çağrı yapıldı. Bölge itfaiyesi, şiddetli rüzgar sebebiyle yangının etkisinin çarşamba gününe kadar sürebileceğini açıkladı. Şiddetli rüzgarla birlikte daha da büyüyen yangınlar sırasında ateş hortumu oluştu. Yangınlarda bir dönemin çocuk yıldızlarından Rory Sykes da hayatını kaybetti. Yıldızın ölüm haberini annesi sosyal medya hesabında duyurdu. Alevler nedeniyle 10 binden fazla yapı tahrip olurken, çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.
ÇOCUK YILDIZ DA YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 5 noktada süren yangınlar günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangınlarda bir dönemin çocuk yıldızlarından Rory Sykes da hayatını kaybetti.
Yıldızın ölüm haberini annesi sosyal medya hesabında duyurdu.
Sosyal medya paylaşımında, doğuştan kör olan ve serebral palsi ile yaşayan Rory'nin aile evinde öldüğü belirtildi.
Anne paylaşımında, “Güzel oğlum Rory Sykes’ın dün Malibu'da çıkan yangınlarda hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayım. Kalbim paramparça.” ifadelerine yer verdi.