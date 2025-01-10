Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı!
Los Angeles'taki Kenneth Yangını ile bağlantısı olduğu iddia edilen evsiz adam "alev makinesi" ile yakalandı. Bölge sakinleri tarafından bir kovalamaca sonucunda yakalanan adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Los Angeles Polis Departmanı, yıkıcı Kenneth Yangını'nın çıktığı bölgenin "suç mahalli" olarak ele alındığını doğruladı. Polis yetkilisi, "Şu anda buna inanıyoruz. Suç olarak araştırılıyor." açıklamasında bulundu. Los Angeles'ı kül eden yangınlarda şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısının artması bekleniyor.
ALEV MAKİNESİYLE YAKALANDI
Los Angeles'ı kasıp kavuran orman yangınlarından birini çıkardığı şüphesiyle evsiz bir adam yakalandı.
Bölge sakinleri adamı, elinde "alev makinesi" gibi görünen bir zihazla etrafta dolaşırken yakaladı.