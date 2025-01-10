Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı!

LOS ANGELES'I KÜL EDEN YANGIN

Salı sabahı çıkan beş ayrı yangın, Los Angeles'da yaklaşık 30 bin dönümlük alanı harap ederek toplu yıkıma ve tahliyelere yol açtı.

Üçü tamamen kontrol altına alınamayan beş yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma başlatıldı.

En az 10 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısının ise artması bekleniyor.