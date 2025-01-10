Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı!

Los Angeles'taki Kenneth Yangını ile bağlantısı olduğu iddia edilen evsiz adam "alev makinesi" ile yakalandı. Bölge sakinleri tarafından bir kovalamaca sonucunda yakalanan adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Los Angeles Polis Departmanı, yıkıcı Kenneth Yangını'nın çıktığı bölgenin "suç mahalli" olarak ele alındığını doğruladı. Polis yetkilisi, "Şu anda buna inanıyoruz. Suç olarak araştırılıyor." açıklamasında bulundu. Los Angeles'ı kül eden yangınlarda şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısının artması bekleniyor.

Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı! - 1

ALEV MAKİNESİYLE YAKALANDI

Los Angeles'ı kasıp kavuran orman yangınlarından birini çıkardığı şüphesiyle evsiz bir adam yakalandı.

Bölge sakinleri adamı, elinde "alev makinesi" gibi görünen bir zihazla etrafta dolaşırken yakaladı.

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Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı! - 2

ETRAFI ATEŞE VERDİ

Yerel halkın verdiği bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli Woodland Hills'de bisikletle dolaşırken, Kenneth Yangını'nın başladığı sırada birkaç eski Noel ağacını ve çöp kutusunu ateşe verdi.

Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı! - 3

"911'İ ARAYIN!"

Görgü tanıkları bir arabanın aniden durduğunu ve bir adamın "Komşular, yangın çıkarmaya çalışıyor! 911'i arayın!" diye bağırdığını duyduğunu söyledi.

Şüphelinin sokaktaki molozları yakmaya çalışırken elinde büyük bir "alev makinesi" taşıdığını aktarıldı.

Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı! - 4

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Komşular harekete geçti ve evsiz adam kaçmaya çalışırken onu köşeye sıkıştırdı.

Fox 11'e konuşan bir görgü tanığı, şüphelinin "daha çok bir kaynak makinesine benzeyen bir aletle ilerlemeye çalıştığını" söyledi.

Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı! - 5

BÖLGE SUÇ MAHALLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Los Angeles Polis Departmanı, yıkıcı Kenneth Yangını'nın çıktığı Victory Trailhead'de kundaklama soruşturması başlatıldığını ve bölgenin "suç mahalli" olarak ele alındığını doğruladı.

Kenneth Yangını öğleden sonra saat 14.30'dan hemen sonra başladı ve o zamandan beri 960 dönümlük alana yayıldı.

Kontrol altına alınamayan yangın Ventura'da yayılmaya devam ediyor.

Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı! - 6

"SUÇ OLARAK ARAŞTIRILIYOR"

Kenneth Yangını'nın kundaklama olup olmadığı sorulduğunda polis yetkilisi, "Şu anda buna inanıyoruz. Suç olarak araştırılıyor." dedi.

Şüphelinin evsiz olduğu düşünülüyor. Los Angeles Polisi, şüphelinin tutuklandığını ve karakola götürüldüğünü doğruladı.

Los Angeles yangınında suç izi: Alev makinesiyle yakalandı! - 7

LOS ANGELES'I KÜL EDEN YANGIN

Salı sabahı çıkan beş ayrı yangın,  Los Angeles'da yaklaşık 30 bin dönümlük alanı harap ederek toplu yıkıma ve tahliyelere yol açtı.

Üçü tamamen kontrol altına alınamayan beş yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma başlatıldı.

En az 10 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısının ise artması bekleniyor.

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