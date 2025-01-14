Los Angeles yangınlarına püskürtülen pembe maddenin içinde ne var? İnsan sağlığına zararlı mı?

"YERE DÜŞMEDEN DAĞITABİLİR"

Cal Fire, yangınların kanyonlar ve diğer engebeli alanlarda hızla yayıldığını ve yerdeki itfaiyecilerin ulaşmasının zor olduğunu bildirdi.

Ajans, yangın söndürücülerin çok etkili olabilmesine rağmen, sınırlamaları olduğunu belirtti: Kuvvetli rüzgarlar, damlalar için gereken alçak irtifalarda uçmayı çok tehlikeli hale getirebilir ve söndürücü maddeyi yere düşmeden önce dağıtabilir.

Cal Fire'ın yanı sıra, ABD Orman Servisi, Los Angeles ve Ventura ilçe itfaiyeleri, şehir ve Ulusal Muhafızlar da dahil olmak üzere çok sayıda kurum, yangın yavaşlatıcı ve su bıraktı.