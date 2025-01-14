Los Angeles yangınlarına püskürtülen pembe maddenin içinde ne var? İnsan sağlığına zararlı mı?
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrini kasıp kavuran orman yangınlarında 8. gününe girildi. Yagınların nasıl çıktığı merak edilirken, alevleri söndürmek için uçaklardan pembe bir kimyasal püskürtülüyor. İtfaiye teşkilatları, bu maddelerin orman yangınıyla mücadelede "paha biçilmez bir araç" olduğunu söylüyor. Peki bu pembe kimysasalın içinde ne var? İnsan sağlığı için zararlı mı? ABD'li uzmanlar anlattı.
Los Angeles bölgesinde şiddetlenen yangınlarla mücadele eden uçaklar, sudan daha fazlasını atıyor.
Yüz binlerce galon sıcak, pembe renkli yangın söndürücü, daha fazla mahalleyi yok etmeden önce alevleri durdurmak için umutsuz bir çabayla alevlere püskürttülüyor.
Yangınlar geçtiğimiz salı günü başladığından bu yana en az 24 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yerinden olmasına ve 12 binden fazla yapının tahrip olmasına neden oldu.