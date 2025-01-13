Los Angeles yangınlarında su krizi | Onarım nedeniyle kapalıydı: İşte tartışma yaratan boş rezervuar
Los Angeles'ta yıkıcı yangınlar devam ederken müdahalelerde kullanılması beklenen rezervuarlardaki "yetersiz su" tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Anadolu Ajansı, o rezervuarları görüntüledi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde ve çevresinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken su rezervuarları onarım nedeniyle kapalıydı.
Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın kapalı olması, yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı.
Yangın söndürme çalışmaları için bölgedeki su kaynakları ciddi önem arz ederken AA'nın çektiği boş rezervuarlar son günlerde tartışılan su yetersizliğini gözler önüne serdi.