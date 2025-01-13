Los Angeles yangınlarında su krizi | Onarım nedeniyle kapalıydı: İşte tartışma yaratan boş rezervuar

1 MİLYON GALONLUK TANKLAR HEMEN BOŞALDI

Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP), yangınlardan en çok etkilenen Pasific Palisades bölgesindeki 1 milyon galonluk üç su tankının tamamının çok kısa sürede boşaldığını duyurdu.

Özellikle sıcak ve kuru mevsimlerde sık sık orman yangınların çıktığı Los Angeles'ta, Temmuz 2024'te Belediye Başkanı Karen Bass'ın itfaiye departmanının bütçesini 17,6 milyon dolar kestiğinin ortaya çıkması da su kaynaklarıyla ilgili sorunların derinleşmesine neden olan bir diğer önemli eleştiri konusu oldu.

Ancak ne LADWP'nin ne de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın yangınla mücadele için suyun yeterli olduğuna ilişkin yaptığı açıklamalar eleştirilerin önüne geçemedi.