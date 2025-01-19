Los Angeles yangınlarını lazer silahları mı çıkardı? ABD'de yeni komplo teorileri
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrini kül eden orman yangınlarının nasıl başladığı hâlâ belirsiz. Sosyal medyada çok sayıda komplo teorisi ortaya atılıyor. Bunlardan biri, yangının yönlendirilmiş enerji silahları ile çıkarıldığı iddiası. Peki Los Angeles yangınları nasıl çıktı sorusu yanıt buldu mu? Uzmanlar bu iddialar için ne diyor?
Los Angeles'ta büyük yıkım yaratan ve en az 24 kişiyi öldüren orman yangınlarının çıkış nedenleri tartışma konusu.
Sosyal medyada ortaya atılan iddialardan biri yangının lazer silahları ile çıkarıldığına yönelik komplo teorisi.
Bu, benzer felaketlerde paylaşılan bir komplo teorisi.
Ancak uzmanlar, alevlerin alışılmadık derecede güçlü Santa Ana rüzgarları ve kuru koşullar tarafından körüklendiğini ve lazer silahlarının kullanıldığı iddiasını destekleyen hiçbir kanıt olmadığını söylüyor.