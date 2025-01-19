Los Angeles yangınlarını lazer silahları mı çıkardı? ABD'de yeni komplo teorileri

ÇÜRÜTÜLMÜŞ TEORİLER

AFP'ye göre benzer iddialar Instagram, Threads ve Rumble'da da İspanyolca ve Fransızca olarak yayıldı.

Bazıları bu iddiaları, 2023 Maui orman yangınlarıyla ilgili, belirli çatı renklerine sahip evlerin kurtulduğu ya da yapılar ve araçlar yanarken bile ağaçların ayakta kaldığına dair kanıtlar da dahil olmak üzere, çürütülmüş benzer teorilerle ilişkilendirdi.

Eşi benzeri görülmemiş orman yangınları 16 Ocak itibarıyla en az 24 kişiyi öldürdü, evleri tahrip etti ve binlerce dönüm araziyi yaktı.

Uzun süredir komplo teorilerinin hedefi olmasına rağmen, salgınları askeri kullanım için geliştirilen deneysel enerji silahlarıyla ilişkilendiren herhangi bir kanıt bulunmuyor.