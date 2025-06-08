Los Angeles ateş altında: Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor

Donald Trump yönetiminin göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesi sonrası Los Angeles'ta isyan başladı. ABD hükümeti, devam eden sert eylemlere karşı 2 bin Ulusal Muhafızı bölgeye konuşlandıırıyor.

Los Angeles ateş altında: Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor - 1

ABD'de göçmenlerin yaşadığı bölgelere yönelik  baskınlara tepki olarak düzenlenen protestoların uzaması nedeniyle Ulusal Muhafızlar Los Angeles'a konuşlandırılacak.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yerel polisin dün göçmen hakları için protesto düzenleyen eylemcileri geri püskürtmek için göz yaşartıcı gaz, şok tabancaları ve çevik kuvvet kalkanları kullanmasının ardından Trump yönetiminin Los Angeles'a 2 bin asker konuşlandırdığını doğruladı.

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Los Angeles ateş altında: Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor - 2

EYLEMLER CUMADAN BERİ SÜRYOR

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin bölgede baskınlar düzenlemesinin ardından cuma günü Los Angeles şehir merkezindeki Los Angeles Federal Binası önünde gösteriler başlamıştı.

Los Angeles şerifi, güneyindeki Paramount kentinde 400 kadar kişinin protesto için toplandığını söyledi.

Los Angeles ateş altında: Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor - 3

VALİDEN TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ

Kaliforniya Valisi Newsom, X'te yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: “Federal hükümet kaos tohumları ekiyor, böylece tırmandırmak için bir bahaneleri olabilir. Hiçbir medeni ülke bu şekilde davranmaz.”

Newsom, konuşlandırmayı “kasıtlı olarak kışkırtıcı” şeklinde nitelendirdi ve bunun sadece gerilimi tırmandıracağını belirtti.

Los Angeles ateş altında: Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor - 4

TRUMP'TAN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımla Newsom'a şu ifadelerle yanıt verdi:

“Eğer Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass işlerini yapamazlarsa, ki yapamayacaklarını herkes biliyor, o zaman Federal Hükümet devreye girecek ve sorunu, isyanları ve yağmacıları, çözülmesi gerektiği şekilde çözecektir!”

Los Angeles ateş altında: Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor - 5

PROTESTOLARA MASKE YASAĞI GETİRİLDİ

Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth “şiddetin devam etmesi” halinde aktif görevdeki deniz piyadelerinin de harekete geçirileceğini söyledi.

Trump, bugün yaptığı açıklamada ise "2 günlük şiddet, çatıima ve isyanın ardından Los Angeles'ta Ulusal Muhafızlar harika iş çıkardı" dedi.

Ayrıca bundan sonra protestolarda maske takılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

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