Los Angeles ateş altında: Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor

VALİDEN TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ

Kaliforniya Valisi Newsom, X'te yaptığı bir paylaşımda şunları söyledi: “Federal hükümet kaos tohumları ekiyor, böylece tırmandırmak için bir bahaneleri olabilir. Hiçbir medeni ülke bu şekilde davranmaz.”

Newsom, konuşlandırmayı “kasıtlı olarak kışkırtıcı” şeklinde nitelendirdi ve bunun sadece gerilimi tırmandıracağını belirtti.