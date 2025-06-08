Los Angeles ateş altında: Ulusal Muhafızlar sokağa iniyor
Donald Trump yönetiminin göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesi sonrası Los Angeles'ta isyan başladı. ABD hükümeti, devam eden sert eylemlere karşı 2 bin Ulusal Muhafızı bölgeye konuşlandıırıyor.
ABD'de göçmenlerin yaşadığı bölgelere yönelik baskınlara tepki olarak düzenlenen protestoların uzaması nedeniyle Ulusal Muhafızlar Los Angeles'a konuşlandırılacak.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yerel polisin dün göçmen hakları için protesto düzenleyen eylemcileri geri püskürtmek için göz yaşartıcı gaz, şok tabancaları ve çevik kuvvet kalkanları kullanmasının ardından Trump yönetiminin Los Angeles'a 2 bin asker konuşlandırdığını doğruladı.