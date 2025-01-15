Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor!
Bir haftayı aşkın süredir yangınların devam ettiği Los Angeles'ta, müdahale ekiplerinin yetersizliği tartışmaları tetikledi. Yetkililerin yıllardır uyarıları göz ardı ettiği ve sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele eden Los Angeles'ta bu soruna karşı yeterince önlem alınmadığı öne sürüldü. Son araştırmalara göre Los Angeles, ABD'deki en yetersiz personele sahip kentlerden biri. Milyon dolarlık itfaiye araçlarının, bütçe kesintileri nedeniyle aylarca boşta beklediği belirtildi. Ayrıca şehirde her bin kişiye yangınlar sırasında yardımlarına koşacak bir itfaiyeci bile düşmüyor.
"ABD'DEKİ EN YETERSİZ PERSONEL"
Amerika'nın önde gelen yayın kuruluşlarından CNN, Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın ABD'deki en yetersiz personele sahip olanlardan biri olduğunu ileri sürdü.