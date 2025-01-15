Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor!

Bir haftayı aşkın süredir yangınların devam ettiği Los Angeles'ta, müdahale ekiplerinin yetersizliği tartışmaları tetikledi. Yetkililerin yıllardır uyarıları göz ardı ettiği ve sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele eden Los Angeles'ta bu soruna karşı yeterince önlem alınmadığı öne sürüldü. Son araştırmalara göre Los Angeles, ABD'deki en yetersiz personele sahip kentlerden biri. Milyon dolarlık itfaiye araçlarının, bütçe kesintileri nedeniyle aylarca boşta beklediği belirtildi. Ayrıca şehirde her bin kişiye yangınlar sırasında yardımlarına koşacak bir itfaiyeci bile düşmüyor.

Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 1

"ABD'DEKİ EN YETERSİZ PERSONEL"

Amerika'nın önde gelen yayın kuruluşlarından CNN, Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın ABD'deki en yetersiz personele sahip olanlardan biri olduğunu ileri sürdü.

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Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 2

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CNN'in iddiasına göre, yangınlar Los Angeles'ı kasıp kavurmadan bir ay önce uzun süredir itfaiyecilik yapan bir grup, daha fazla kaynak ayrılması için yalvarmak üzere Belediye Binası'nda toplandı.

Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 3

MİLYON DOLARLIK ARAÇLAR BOŞ BEKLİYOR

Milyon dolarlık itfaiye araçlarının, bütçe kesintileri nedeniyle aylarca boşta beklediği aktarıldı.

Şehrin itfaiye sendikasının başkanı ve deneyimli bir itfaiyeci olan Freddy Escobar, "İnsanların söyleyemediklerini söyleyeceğim. Bir pozisyonu kesersek, bir istasyonu kapatırsak... Los Angeles'ta elbette birileri ölecek." diye konuştu.

Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 4

10 BÜYÜKŞEHİR KARŞILAŞTIRILDI, LOS ANGELES EN KÖTÜSÜ

İtfaiyecilerin kaynaklar konusundaki endişeleri yersiz değildi.

CNN, ABD'nin en büyük 10 şehrinden ve diğer benzer departmanlardan elde edilen en son verileri inceledi.

Los Angeles İtfaiye Departmanının neredeyse diğer tüm büyük şehirlerden daha az personele sahip olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 5

HER BİN KİŞİYE BİR İTFAİYECİ BİLE DÜŞMÜYOR

Ülkenin yangına en yatkın bölgelerinden birinde yer almasına rağmen Los Angeles'ta her bin sakine bir itfaiyeciden az kişi düşüyor.

Los Angeles kıyısının yukarısında, San Francisco şehrinde 1,5 milyonluk nüfusa hizmet etmek için bin 800'den fazla itfaiyeci bulunurken, Los Angeles'ta yaklaşık 4 milyonluk bir şehre hizmet etmek için ayrılmış 3 bin 500 itfaiyeci bulunuyor.

Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 6

"HİÇBİR TEŞKİLAT BAŞ EDEMEZDİ"

Uzmanlar, Los Angeles'ta 40 bin dönümden fazla alanı yakan, 12 binden fazla yapıyı yok eden ve en az 24 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı yangınlara yol açan böylesine mükemmel bir fırtınayla dünyanın hiçbir itfaiye teşkilatının baş edemeyeceğini söyledi.

Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 7

HALK YALNIZ MI BIRAKILDI?

Los Angeles itfaiyecilerine, eyaletin dört bir yanından ekipler katıldı. Ancak bazı mahallelerdeki insanların bahçe hortumlarıyla evleri kurtarmaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Bu çabalar sırasında etrafta hiç itfaiyeci kaydedilmemesi, bir sonraki acil durum için ne yapılması gerektiği konusunda yeni bir tartışmayı ateşledi.

Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 8

YETERSİZLİK İLK KEZ KONUŞULMUYOR

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley de geçen yılın sonunda yayınladığı bir yazıda, Ulusal Yangın Koruma Birliği'nin önerdiği ölçütlere göre itfaiye teşkilatının personel sayısının yetersiz olduğu yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 9

BOŞ SU REZERVLERİ GÜNDEM OLDU

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken su rezervuarları da kapalıydı.

Su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli rezervuarın kapalı olması, yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı.

Boş rezervuarlar son günlerde tartışılan su yetersizliğini gözler önüne serdi.

Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor! - 10

YETERLİ ÖNLEM ALINMADI

Kentteki su kaynaklarının yangınlara karşı yetersiz kalması, yerel halk, birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Yetkililerin yıllardır uyarıları göz ardı ettiği ve sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele eden Los Angeles'ta bu soruna karşı yeterince önlem almadıkları belirtiliyor.

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