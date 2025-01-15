Los Angeles yetersizlikle yanıyor: Bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmüyor!

HALK YALNIZ MI BIRAKILDI?

Los Angeles itfaiyecilerine, eyaletin dört bir yanından ekipler katıldı. Ancak bazı mahallelerdeki insanların bahçe hortumlarıyla evleri kurtarmaya çalıştığı kameralara yansıdı.

Bu çabalar sırasında etrafta hiç itfaiyeci kaydedilmemesi, bir sonraki acil durum için ne yapılması gerektiği konusunda yeni bir tartışmayı ateşledi.