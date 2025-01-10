Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kenti, günlerdir alevler içinde. Yangınlar nedeniyle on kişi hayatını kaybetti, binlerce bina da kullanılamaz hale geldi. Dünyaca ünlü yıldızların milyonlarca dolarlık malikanelerine ulaşan alevler 100 bini aşkın kişiyi bölgeyi terk etmeye zorladı. Los Angeles tarihinin en yıkıcı orman yangınlarının yarattığı tahribatı ise tanıkları anlattı. İşte binlerce yapıyı kül eden ve hayatları karartan yangının gerçek yüzü...

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 1

"CAN KAYBI ARTACAK"

ABD'nin Los Angeles kenti tarihinin en yıkıcı yangınlarının yol açtığı duman ve kül bulutuyla kaplanmış durumda. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar on kişi hayatını kaybetti.

Tüm çabalara karşın yangın kontrol altına alınamazken Los Angeles Polisi "Can kaybı artacak" açıklaması yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 2

YANGININ ÇIKIŞINDA KUNDAK ŞÜPHESİ

Sokaklar savaş alanına dönerken enkazın arasında yanmış arabalar, eşyalar ve yangında yok olan kalıntılar dikkat çekti.

Los Angeles polisi, şehrin Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen bir adamı gözaltına aldığını söyledi.

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 3

800 MAHKUM GÖREVDE

Kaliforniya Ceza İnfaz Dairesi, yaklaşık 800 mahkumun orman yangınlarının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla gönüllü olarak bölgede bulunduğunu açıkladı.

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 4

EVLERİNDEN GERİYE KALANLARA DÖNDÜLER

Yangın söndürme çalışmaları üçüncü gününde de devam ederken, bazı vatandaşlar evlerinden geriye kalan molozları temizlemek için geri döndü.

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 5

"ATOM BOMBASI ATILMIŞ GİBİ"

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna ölü sayısıyla ilgili, "Bunu size söylerken bile, dudaklarımdan dökülürken, sayıdan dolayı gerginim. Asıl soru, bu yangın büyüyecek mi? Umarım büyümez ama yıkıma bakılırsa büyüyecek... Bu bölgelere atom bombası atılmış gibi görünüyor. İyi haberler beklemiyorum." diye konuştu.

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 6

BÖLGE SAKİNLERİ CHICAGO'DA

Tahliye işlemleri sürerken, orman yangınlarından doğrudan etkilenenlerin bir kısmı Chicago'ya sığındı.

Birçoğu zamanında çıkabildikleri için rahatladıklarını, ancak geride ne bırakacakları konusunda hala çok endişeli olduklarını söyledi.

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 7

"SAHİL ŞERİDİ ALEVLER İÇİNDE KALDI"

Tommy Harris isimli bir foto muhabir facianın boyutlarını anlattı.

Harris, "Yaklaşık 3-4 saat içinde, sahil şeridinin alevler içinde kaldığını gördük. Yan yana duran tüm mülkler yandı. Daha önce hiç görmediğim bir şeydi." diye konuştu.

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 8

"GÖKYÜZÜ TURUNCUYDU"

Yangından etkilenen bir başka bölge sakini olan Stacy Jones ise, "Gökyüzü turuncuydu, ön bahçemize ve arabalarımıza küller düşüyordu ve ağaçlar devrilmişti." ifadelerini kullandı.

Jones, perşembe günü bölgeden ayrılan Los Angeles sakinlerinden sadece biriydi. 

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 9

"İNSANLAR EVLERİNİ KAYBETTİ"

Yangından etkilenen Maya McDuffie isimli bir tanık ise, "Hava kalitesi oldukça kötüydü ve oldukça yoğundu, bu yüzden başım ağrıyordu. İnsanların evlerini kaybetmesi gerçekten yürek parçalayıcı. Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne olursa olsun, bu kesinlikle yıkıcı bir şey." diye konuştu.

Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 10
Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 11
Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi" - 12
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