Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi"

"İNSANLAR EVLERİNİ KAYBETTİ"

Yangından etkilenen Maya McDuffie isimli bir tanık ise, "Hava kalitesi oldukça kötüydü ve oldukça yoğundu, bu yüzden başım ağrıyordu. İnsanların evlerini kaybetmesi gerçekten yürek parçalayıcı. Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, ne olursa olsun, bu kesinlikle yıkıcı bir şey." diye konuştu.