Los Angeles'ı kül eden yangını tanıkları anlattı: "Atom bombası atılmış gibi"
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kenti, günlerdir alevler içinde. Yangınlar nedeniyle on kişi hayatını kaybetti, binlerce bina da kullanılamaz hale geldi. Dünyaca ünlü yıldızların milyonlarca dolarlık malikanelerine ulaşan alevler 100 bini aşkın kişiyi bölgeyi terk etmeye zorladı. Los Angeles tarihinin en yıkıcı orman yangınlarının yarattığı tahribatı ise tanıkları anlattı. İşte binlerce yapıyı kül eden ve hayatları karartan yangının gerçek yüzü...
"CAN KAYBI ARTACAK"
ABD'nin Los Angeles kenti tarihinin en yıkıcı yangınlarının yol açtığı duman ve kül bulutuyla kaplanmış durumda. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar on kişi hayatını kaybetti.
Tüm çabalara karşın yangın kontrol altına alınamazken Los Angeles Polisi "Can kaybı artacak" açıklaması yaptı.