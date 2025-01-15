Los Angeles'ta akıl almaz görüntü: Yangın çıkartmaya çalıştığı o an!
Yangınlarla kavrulan Los Angeles'ta çalı çırpı ve yapraklarla ateş yakmaya çalışan bir adam, bölge sakinleri tarafından yakalanarak durduruldu. Çevre sakini bir adam gelip küçük yangını su şişesiyle söndürdü. Trans halinde olan adam, "soğuk olduğu için ateşi yaktığını" iddia etti.
YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
ABD'nin Los Angeles şehri, tarihinin en yıkıcı yangınlarının dokuzuncu gününde alevlerle mücadeleye devam ediyor.
Siyah-beyaz kareli gömlek giyen bir adam, yangın çıkarmaya çalışırken bölge sakinleri tarafından yakalandı.