Los Angeles'ta akıl almaz görüntü: Yangın çıkartmaya çalıştığı o an!

"SOĞUK OLDUĞU İÇİN YAKTIM"

Trans halinde olan adam, "soğuk olduğu için ateşi yaktığını" iddia etti.

Görgü tanıkları adamın sanki bir fincan kahve yapıyormuş gibi davrandığını, hareketinin yeni bir yangını tetikleme ihtimali yokmuş gibi umursamaz olduğunu aktardı.

En sonunda başka bir adam gelip küçük yangını bir su şişesiyle söndürdü.