Los Angeles'ta akıl almaz görüntü: Yangın çıkartmaya çalıştığı o an!

Yangınlarla kavrulan Los Angeles'ta çalı çırpı ve yapraklarla ateş yakmaya çalışan bir adam, bölge sakinleri tarafından yakalanarak durduruldu. Çevre sakini bir adam gelip küçük yangını su şişesiyle söndürdü. Trans halinde olan adam, "soğuk olduğu için ateşi yaktığını" iddia etti.

Los Angeles'ta akıl almaz görüntü: Yangın çıkartmaya çalıştığı o an! - 1

YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

ABD'nin Los Angeles şehri, tarihinin en yıkıcı yangınlarının dokuzuncu gününde alevlerle mücadeleye devam ediyor.

Siyah-beyaz kareli gömlek giyen bir adam, yangın çıkarmaya çalışırken bölge sakinleri tarafından yakalandı.

DÜNYA HABERLERİ

Los Angeles'ta akıl almaz görüntü: Yangın çıkartmaya çalıştığı o an! - 2

"SOĞUK OLDUĞU İÇİN YAKTIM"

Trans halinde olan adam, "soğuk olduğu için ateşi yaktığını" iddia etti.

Görgü tanıkları adamın sanki bir fincan kahve yapıyormuş gibi davrandığını, hareketinin yeni bir yangını tetikleme ihtimali yokmuş gibi umursamaz olduğunu aktardı.

En sonunda başka bir adam gelip küçük yangını bir su şişesiyle söndürdü.

Los Angeles'ta akıl almaz görüntü: Yangın çıkartmaya çalıştığı o an! - 3

"DURUMUN CİDDİYETİNİ KAVRAYAMAMIŞTI"

O anları kayıt altına alan ve Daily Mail'e konuşan Paul Haddad, "Sabah saat 10 civarında Los Angeles nehri boyunca yürüyordum ve dumanla karşılaştım. Bir adam bir sürü yaprak ve dal gömüp kıyı boyunca barikatlarda ateş yaktı. Onunla yüzleştim. Kendini kaybetmiş gibi görünüyordu. Durumun ciddiyetini kavrayamamış gibiydi." diye konuştu.

Haddad, "Küçük bir kamp ateşi yakıyordu ama evsiz gibi görünmüyordu. Sanki bir fincan kahve yapıyordu, çok sıradandı." dedi.

Los Angeles'ta akıl almaz görüntü: Yangın çıkartmaya çalıştığı o an! - 4

WASHINGTON BOYUTUNDA ARAZİ KÜL OLDU

Los Angeles'taki yangınlar yaklaşık 50 bin dönümlük araziyi küle çevirdi.

Bu da yaklaşık olarak Washington DC büyüklüğünde bir alanın alevlerden etkilendiği anlamına geliyor.

Los Angeles'ta akıl almaz görüntü: Yangın çıkartmaya çalıştığı o an! - 5

LOS ANGELES ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Görgü tanıkları, hemen yetkilileri aradı ancak itfaiye ekipleri yangınlarla meşgul olduğu için duruma müdahale edemedi.

Los Angeles'taki itfaiyeciler, Kaliforniya'da ilk yangınların çıkmasından bir hafta sonra, felaketin giderek artan risklerine hazırlanıyor.

Şehrin neredeyse tamamı için "yüksekten aşırıya" kadar çeşitli derecelerde yangın uyarısı verilmeye devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER