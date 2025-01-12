Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi

KUVVETLİ RÜZGAR ÇARŞAMBA'YA KADAR ETKİLİ OLACAK

Los Angeles itfaiyesi, alarm verilen bölgede kritik hava koşulları nedeniyle çarşamba gününe kadar risk seviyesinin en üst düzeyde olduğunu açıkladı.

Los Angeles itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Yangına dair yüksek risk oluşturabilecek hava koşullarının Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar Çarşamba'ya kadar Los Angeles'ı etkileyecektir. İtfaiye hazırlıklı olacak. Bu rüzgar, düşük nem oranı ile birleştiğinde yangının yayılma tehdidi yüksek olacak" denildi.