Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi

ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, şehrin yönetim kurulundan seçilmiş başkan Donald Trump'a bölgeyi ziyaret etmesi ve destek olması için çağrı yapıldı. Bölge itfaiyesi, şiddetli rüzgar sebebiyle yangının etkisinin çarşamba gününe kadar sürebileceğini açıkladı. Alevler nedeniyle 10 binden fazla yapı tahrip olurken, çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.

Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 5 noktada süren yangınlar günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ancak tüm çabalara rağmen yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtti.

Açıklamada, Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi - 2

KUVVETLİ RÜZGAR ÇARŞAMBA'YA KADAR ETKİLİ OLACAK

Los Angeles itfaiyesi, alarm verilen bölgede kritik hava koşulları nedeniyle çarşamba gününe kadar risk seviyesinin en üst düzeyde olduğunu açıkladı.

Los Angeles itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Yangına dair yüksek risk oluşturabilecek hava koşullarının Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar Çarşamba'ya kadar Los Angeles'ı etkileyecektir. İtfaiye hazırlıklı olacak. Bu rüzgar, düşük nem oranı ile birleştiğinde yangının yayılma tehdidi yüksek olacak" denildi.
Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi - 3

LON ANGELES YÖNETİMİNDEN TRUMP'A MEKTUP

Diğer yandan Los Angeles yönetimi ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a mektup yazdı. Trump'ın arama kurtarma çalışmalarını yakından takip etmesi için bölgeyi ziyaret etmesi istendi.

"Beyaz Saray'ın yeni yönetiminin devreye girmesi, acil durum personeli ve mali yardım da dahil olmak üzere federal kaynakların hızla devreye sokulmasının önünü açacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi - 4

"YANGIN NASIL BAŞLADI?" SORUŞTURMASI

Yangınların nasıl başladığına yönelik soruşturma ise sürüyor.

Bölgenin en büyük elektrik tedarikçilerinden Edison, yangının sebebinin firma kaynaklı olmadığını açıkladı.

Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi - 5

10 BİNDEN FAZLA YAPI TAHRİP OLDU

Los Angeles'ın farklı noktalarını saran alevler, 10 binden fazla yapının tahrip olmasına yol açtı.

Yangın nedeniyle sadece Palisades'te 20 bin dönümden fazla alan küle döndü.

Alevlerin kuzeydoğuya doğru ilerlemesi nedeniyle yeni tahliyeler de yolda.

Üstelik bölgedeki yangının sadece yüzde 8'i kontrol altına alınabilmiş durumda.

Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi - 6

EATON'DA YANGIN SADECE YÜZDE 3'Ü KONTROL ALTINDA

Doğudaki Eaton yangını da 15 bin dönümlük bir alanda etkili oluyor. Yangının sadece yüzde 3'ü kontrol altına alınabildi.

Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi - 7

Yaklaşık 400 dönümlük bir alanı etkileyen Lidia yangınınınsa yüzde 98'i kontrol altında.

Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi - 8

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Yangınların sürdüğü tüm bölgelere havadan ve karadan müdahale var.

Los Angeles polisi, etkilenen bölgelerde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Yasak akşam saat 6 ile sabah saat 6 arasında uygulanıyor.

Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi - 9
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