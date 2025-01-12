Los Angeles'ta alevler kontrol altına alınamıyor: Yangında can kaybı 16'ya yükseldi
ABD'nin Los Angeles şehrindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, şehrin yönetim kurulundan seçilmiş başkan Donald Trump'a bölgeyi ziyaret etmesi ve destek olması için çağrı yapıldı. Bölge itfaiyesi, şiddetli rüzgar sebebiyle yangının etkisinin çarşamba gününe kadar sürebileceğini açıkladı. Alevler nedeniyle 10 binden fazla yapı tahrip olurken, çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde 5 noktada süren yangınlar günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ancak tüm çabalara rağmen yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.
Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtti.
Açıklamada, Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.