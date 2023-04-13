Los Angeles'ta evsizlere "klasik müzik" işkencesi: Nazi kamplarından Guantanamo'ya müziğin karanlık tarihi

1993'te FBI ajanları, ünlü tarikat Branch Davidians ve liderleri David Koresh ile Teksas'ta 52 günlük bir çatışmaya girdi. Her iki taraftan da birkaç kişi öldürülürken silahlı çatışmalar devam etti. Bu sırada FBI, tarikatın yerleşkesinin etrafında yüksek sesle Tibet ilahi müziği, Nancy Sinatra şarkıları ve Noel müzikleri çalarak onları psikolojik olarak zorladı.