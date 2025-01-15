Los Angeles'ta kırmızı alarm: "24 saatlik tehlikeli rüzgar uyarısı"

ŞUBAT AYINDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bu hava koşulları daha elverişli olsa da asıl rahatlamanın sağlanması için sağanak yağışların bölgeye ulaşması gerekiyor.

Şubat ayının ilk haftasında bölgede yağış bekleniyor. Şubat ayı genellikle Kaliforniya'nın en yağışlı ayı olarak kayıtlara geçiyor.