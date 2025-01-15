Los Angeles'ta kırmızı alarm: "24 saatlik tehlikeli rüzgar uyarısı"

Los Angeles'ın çeşitli bölgelerinde bir hafta önce başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yayılan yangınlarda can kaybı 25'e yükseldi. Uzmanlar, hafifleyen rüzgarların geri dönmesini beklediklerini açıklayarak "tehlikeli hava durumu” uyarısında bulundu. Tehlikenin hala geçmediği ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğu vurgulandı. Hafta sonu ise günlerdir kavrulan Kaliforniya'ya daha soğuk ve nemli havanın ulaşması bekleniyor. Bu hava koşulları daha elverişli olsa da asıl rahatlamanın sağlanması için sağanak yağışların bölgeye ulaşması gerekecek.

Los Angeles'ta kırmızı alarm: "24 saatlik tehlikeli rüzgar uyarısı" - 1

RÜZGAR UYARILARI YÜRÜRLÜKTE

Los Angeles'ı kül eden yangınlar 9. gününde devam ediyor.

ABD'nin Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Los Angeles'ın bazı bölgelerinde şiddetli rüzgarların beklenmesi nedeniyle "tahlikeli hava durumu" alarmı vererek rüzgar uyarılarını yeniden yürürlüğe koydu.

DÜNYA HABERLERİ

Los Angeles'ta kırmızı alarm: "24 saatlik tehlikeli rüzgar uyarısı" - 2

YANGINLARI TEKRAR KÖRÜKLEYEBİLİR

Bugün hissedilecek rüzgarların geçen hafta yangınları körükleyenler kadar güçlü olması beklenmese de, yüksek kesimlerdeki rüzgarlar saatte 50 mili aşabilir.

Salı günü beklenenden düşük rüzgar şiddeti nedeniyle uyarılar kaldırılmıştı.

Düşük kesimlerde hızını artırması beklenen rüzgar, yeni çıkan veya kontrol altına alınamayan yangınların hızla büyümesine neden olabilir.

Los Angeles'ta kırmızı alarm: "24 saatlik tehlikeli rüzgar uyarısı" - 3

ÖNÜMÜZDEKİ 24 SAAT KRİTİK

Güney Kaliforniya'daki çeşitli bölgelerde verilen kırmızı alarmların büyük çoğunluğunun bu akşam 18:00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

Perşembe günü ise koşulların iyileşmeye başlaması ve rüzgarların azalmaya devam etmesi bekleniyor.

Los Angeles'ta kırmızı alarm: "24 saatlik tehlikeli rüzgar uyarısı" - 4

HAVA KOŞULLARI NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Hafta sonu boyunca Güney Kaliforniya'ya daha soğuk ve nemli havanın gelmesi bekleniyor.

Bu durum, bölgede devam eden kuru havanın etkisini sonlandırarak yangınların biraz olsun hafiflemesine yardımcı olabilir.

Los Angeles'ta kırmızı alarm: "24 saatlik tehlikeli rüzgar uyarısı" - 5

ŞUBAT AYINDA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bu hava koşulları daha elverişli olsa da asıl rahatlamanın sağlanması için sağanak yağışların bölgeye ulaşması gerekiyor.

Şubat ayının ilk haftasında bölgede yağış bekleniyor. Şubat ayı genellikle Kaliforniya'nın en yağışlı ayı olarak kayıtlara geçiyor.

Los Angeles'ta kırmızı alarm: "24 saatlik tehlikeli rüzgar uyarısı" - 6
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