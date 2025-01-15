Los Angeles'ta kırmızı alarm: "24 saatlik tehlikeli rüzgar uyarısı"
Los Angeles'ın çeşitli bölgelerinde bir hafta önce başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yayılan yangınlarda can kaybı 25'e yükseldi. Uzmanlar, hafifleyen rüzgarların geri dönmesini beklediklerini açıklayarak "tehlikeli hava durumu” uyarısında bulundu. Tehlikenin hala geçmediği ve önümüzdeki 24 saatin kritik olduğu vurgulandı. Hafta sonu ise günlerdir kavrulan Kaliforniya'ya daha soğuk ve nemli havanın ulaşması bekleniyor. Bu hava koşulları daha elverişli olsa da asıl rahatlamanın sağlanması için sağanak yağışların bölgeye ulaşması gerekecek.
RÜZGAR UYARILARI YÜRÜRLÜKTE
Los Angeles'ı kül eden yangınlar 9. gününde devam ediyor.
ABD'nin Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Los Angeles'ın bazı bölgelerinde şiddetli rüzgarların beklenmesi nedeniyle "tahlikeli hava durumu" alarmı vererek rüzgar uyarılarını yeniden yürürlüğe koydu.