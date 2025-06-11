Los Angeles'ta son durum: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, büyük operasyon başladı

Trump'ın göçmen politikalarına karşı isyanın başladığı Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilanından dakikalar sonra gözaltılar başladı. Belediye Başkanı Bass, "Bu bölgeden uzak durun" uyarısı yaptı.

Los Angeles'ta son durum: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, büyük operasyon başladı - 1

Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan protestolar şiddetlenerek devam ediyor.

Belediye Başkanı Karen Bass, bölgede "yerel acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.

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Los Angeles'ta son durum: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, büyük operasyon başladı - 2

"BU BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden kişilerin tutuklanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'a ithafen "Başkanın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim" diyen Bass, şunları ekledi: "Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır."

Los Angeles'ta son durum: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, büyük operasyon başladı - 3

GÖZALTILAR BAŞLADI

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden dakikalar sonra bölgede gözaltılar başladı.

Trump'ın göçmenlere yönelik baskılarına karşı gösteri yapan yüzlerce kişilik grubu dağıtmak için atlı polisler görevlendirildi. Polis, gruba plastik mermilerle müdahale etti.

Los Angeles'ta son durum: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, büyük operasyon başladı - 4

"TRUMP'IN ASKERİ AĞI"

Ulusal Muhafızlar ise plastik kalkanların arkasında nöbet tutmaya devam ediyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, daha önce Trump'ı Ulusal Muhafızları giderek artan bir şekilde kullanarak ülkenin en büyük ikinci şehrine “askeri bir ağ” çekmekle suçlamıştı. Dün sokaklarda hiç kimse görülmemesine rağmen Trump, deniz piyadelerini de görevlendirdi.

Los Angeles'ta son durum: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, büyük operasyon başladı - 5

VALİNİN TALEBİNE MAHKEMEDEN RET

Newsom bir mahkemeden ordunun federal göçmenlik ajanlarına yardım etmesini acil olarak durdurmasını istedi ancak yargıç bu talebi reddetti.

San Francisco Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Charles Breyer, konuyla ilgili duruşmanın yarın görülmesine karar verdi.

Los Angeles'ta son durum: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, büyük operasyon başladı - 6

Bazı Ulusal Muhafızların artık tutuklamaları gerçekleştiren ajanların etrafında koruma olarak durduğu bildirildi.

Vali Newsom, bunun sadece gerilimi arttıracağını ve sivil huzursuzluğu teşvik edeceğini söyledi.

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