Los Angeles'ta son durum: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, büyük operasyon başladı
Trump'ın göçmen politikalarına karşı isyanın başladığı Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilanından dakikalar sonra gözaltılar başladı. Belediye Başkanı Bass, "Bu bölgeden uzak durun" uyarısı yaptı.
Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan protestolar şiddetlenerek devam ediyor.
Belediye Başkanı Karen Bass, bölgede "yerel acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.
Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.