Los Angeles'ta son durum: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, büyük operasyon başladı

"BU BÖLGEDEN UZAK DURUN"

Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden kişilerin tutuklanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'a ithafen "Başkanın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim" diyen Bass, şunları ekledi: "Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır."