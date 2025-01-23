Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı!
Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha alevlerle mücadele ediyor. Alevler bu kez de 28 kişinin ölümüne neden olan önceki yangınların kuzeyinde yükseldi. Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 50 binden fazla kişi tahliye emri veya uyarısı aldı.
Amerika Birleşik Devletleri, bir kez daha büyük bir yangınla mücadele ediyor. Los Angeles’ın 80 kilometre kuzeyinde başlayan Hughes Yangını, saatler içinde 3 bin hektardan fazla alana yayıldı.