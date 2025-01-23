Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı!

Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha alevlerle mücadele ediyor. Alevler bu kez de 28 kişinin ölümüne neden olan önceki yangınların kuzeyinde yükseldi. Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Castaic Gölü çevresinde çıkan Hughes yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 3 bin hektardan fazla alanı kaplayan yangında, bölgedeki 50 binden fazla kişi tahliye emri veya uyarısı aldı.

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 1

Amerika Birleşik Devletleri, bir kez daha büyük bir yangınla mücadele ediyor. Los Angeles’ın 80 kilometre kuzeyinde başlayan Hughes Yangını, saatler içinde 3 bin hektardan fazla alana yayıldı.

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Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 2

Yangın, yeni yılın ilk günlerinde çıkan ve günlerce süren Eaton Yangını’nın üçte ikisi kadar büyük bir alana hızla yayıldı. 

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 3

Kaliforniya’nın güneyinde yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı bayrak uyarısı da devam ediyor. 

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 4

Yetkililer, yangının Castaic kentini tehdit ettiğini bildirerek 31 bin kişiye tahliye emri verdi. 23 bin kişiye ise her an tahliye emri için hazırlıklı olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 5

The Angeles Ulusal Ormanı’ndaki San Gabriel Dağları, alevler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 6

Bölgeye hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor, ancak yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 7

Yangın yerleşim alanlarına henüz ulaşmış değil ve can kaybı ya da yaralı bilgisi verilmedi. 

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 8

Ulusal Meteoroloji Servisi, hafta sonu için yağmur beklendiğini duyurdu. Bu durumun, alevlerle mücadeleyi önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor.

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 9

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, yangınların etkilediği Güney California'yı kapsayacağını belirtmişti.

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 10

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Los Angeles'ta son durum: Yangınlar yeniden alevlendi, 50 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı! - 11

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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